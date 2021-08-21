Динамо - Десна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Единоличный лидер против догоняющего первую позицию. Вполне ожидаемые расклады, но неожиданные роли. Догоняет "Динамо", а единоличный лидер – "Десна". И кто бы мог спрогнозировать такой расклад пятого тура перед началом чемпионата?

"Динамо" допустило осечку несколько дней назад, когда не смогло в Киеве одолеть "Ингулец". Тот матч отметился большим количеством голевых моментов у "Динамо", но не безальтернативно доминантным стилем чемпиона. Если у "Десны" будет столько же пространства, как у "Ингульца", то у киевлян снова будут проблемы.

Матч состоится в воскресенье, 22-го августа 2021-го года в 21:30. Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Украинская Премьер - лига".

Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на телеканале "2+2". Начало – 21:25. Также прямой эфир можно найти в Интернете: на YouTube-канале FootBallHab. Плеер с трансляцией появится и на нашем сайте.