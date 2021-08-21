Динамо может продать своего игрока в Вердер - Источник

Киевское "Динамо" вскоре может продать своего игрока. Бразильцем Сидклеем интересуется немецкий "Вердер". Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".

Агенты футболиста уже несколько недель ведут переговоры с бременцами. Пока клубы между собой не контактировали, но к этому все может вскоре прийти. "Динамо" хочет выручить деньги за защитника.

Также источник отмечает, что желание отпустить Сидклея из команды есть "набивка статистики" бразильцу выходами на последних минутах матчей, как в последнем поединке против "Ингульца”.

Напомним, что киевляне в 2018-м году заплатили "Атлетико Паранаэнсе" 5 млн евро за трансфер Сидклея. С тех пор он провел за "Динамо" 33 матча, в которых отметился тремя голами и сделал столько же ассистов. Также бразилец год провел в аренде в "Коринтиансе".

Контракт Сидклея с "бело-синими" действительный ещё два сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 2,5 млн евро.

Отметим, что "Вердер" сейчас выступает во Второй Бундеслиге.