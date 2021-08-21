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Динамо может продать своего игрока в Вердер - Источник

Премьер-лига
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(1 голосов)

В команде все меньше латиноамериканцев

Динамо может продать своего игрока в Вердер - Источник

Новина українською

Киевское "Динамо" вскоре может продать своего игрока. Бразильцем Сидклеем интересуется немецкий "Вердер". Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".

Агенты футболиста уже несколько недель ведут переговоры с бременцами. Пока клубы между собой не контактировали, но к этому все может вскоре прийти. "Динамо" хочет выручить деньги за защитника.

Также источник отмечает, что желание отпустить Сидклея из команды есть "набивка статистики" бразильцу выходами на последних минутах матчей, как в последнем поединке против "Ингульца”.

Напомним, что киевляне в 2018-м году заплатили "Атлетико Паранаэнсе" 5 млн евро за трансфер Сидклея. С тех пор он провел за "Динамо" 33 матча, в которых отметился тремя голами и сделал столько же ассистов. Также бразилец год провел в аренде в "Коринтиансе".

Контракт Сидклея с "бело-синими" действительный ещё два сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 2,5 млн евро.

Отметим, что "Вердер" сейчас выступает во Второй Бундеслиге.

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В статье: Вердер (Бремен) Динамо (Киев) Сидклей
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (8)
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dabo33
21.08.2021 в 12:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.08.2021 в 12:44
Все вірно, треба продавати
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0
0
Arni-86 (Одесса)
21.08.2021 в 12:17
Суркис за столь важного игрока запросит минимум 10 лямов
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+1
-1
andyua (Kyiv)
21.08.2021 в 12:03
Оце рівень. Друга Бундесліга... Хоч хтось з гравців Динамо тягне на Бундеслігу 1?
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+1
-1
avatar
armik (Киев)
21.08.2021 в 11:41
Имея таких кудесников мяча, как шапаренко и шепелев, можно легко продавать всех остальных.
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.08.2021 в 11:37
Конечно они поднялись на трансферах!
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+3
-1
alktus (Хмельницкий)
21.08.2021 в 11:19
А может и не продать
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+2
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
21.08.2021 в 10:58
Тю блин! Я думал Супрягу)))
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+2
-2


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