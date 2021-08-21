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Герой футбольного дня. Дмитрий Ризнык
Один из ключевых факторов в победе Ворсклы
Олександр Приходько
Он почти весь прошлый сезон был на слуху. Хорошо себя проявлял в "Ворскле", получал вызов в сборную Украины, привлек внимание топ-клубов. Но важно, что не перегорел. Сегодня Дмитрий Ризнык остается лидером "Ворсклы", одним из лучших и самых ярких ее игроков.
Парадоксально, но лучшим его матчем в сезоне стал поединок, где у соперника было мало шансов забить. "Металлист 1925" создал два голевых момента, нанес в створ три удара, отдал только одну точную ключевую передачу. Этого всего мало, чтобы претендовать на очки, но даже в такой ситуации определяющим оказался фактор голкипера.
Если бы Ризнык не отбил пенальти от Батюшина в начале второго тайма, а потом не отдал бы вот ту ключевую передачу на Скляра, после которой был организован второй гол "Ворсклы", все пошло бы иначе. Об этом говорили и главный тренер, и капитан команды после матча. Дмитрий Ризнык получил вторую самою высокую оценку в "Ворскле" от компании InStat, справедливо разделив лавры героя матча с Пердутой, Скляром и Чеснаковым.
Хороший вратарь – половина команды. Игра "Ворсклы" понравилась практически в каждом звене, все было сделано с позиции силы и без крошки сомнений в собственной способности получить нужный результат. Но между успехом и провалом была весьма тонкая линия. Линия ворот, которую надежно прикрыл Дмитрий Ризнык.
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