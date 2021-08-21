Шевчук - о вождении в нетрезвом виде: Я не знаю, что в моей голове тогда произошло

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук прокомментировал случай, когда находился за рулем после употребления алкоголя:

"Я люблю выпить вино – красное или белое. Летом – холодное пиво. Чуть-чуть. Я выпиваю несколько бокалов и я уже все.

Я не знаю, что в моей голове произошло. Я сел пьяный за руль и поехал куда-то там. Это вообще не красит любого мужчину. Так нельзя делать. Я очень жестко отношусь к таким вещам и жестко критикую. Потом на следующий день я выставил пост с извинением, потому что так должно быть. Не может человек сесть за руль в таком состоянии. Для меня это был большой шок. Такой стресс, что я потом килограмм на 5 похудел.

Сразу уехал с семьей, потому что голова у меня просто разрывалась. До сих пор я не могу понять этот момент, что случилось и как это могло произойти со мной.

Слава богу, что все здоровы. Многие говорили: "Та ничего". Я отвечал: "Нет ребята, вы что? В таком состоянии вообще нельзя это делать".

Я ушел с канала. Должен был в фильме сниматься историческом, тоже закончили проект. Несколько контрактов было отличных, предложений. И все, я обнулился. Эта ситуация меня обнулила.

Не хочу эту ситуацию больше вспоминать, потому что мне настолько неприятно. Противно, стыдно, кринжово очень. Это большой урок для меня", – сказал Шевчук.