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Вирт - перед матчем с Минаем: Благословение от священника получили
Тренер хочет сделать всё для победы своей команды
Фото: НК Верес
Тренер НК "Верес" Юрий Вирт дал комментарий перед матчем с "Минаем" в УПЛ:
"Благословение от священника получили. Кто-то помолился и поехал домой. Это занимает 10 минут времени.
Мы рассчитываем, конечно, на победу. У нас тяжелый соперник. Команда, которая очень хорошо защищается – практически 10 футболистов работают на оборону. Будет очень трудно раскрыть такую насыщенную защиту, но у нас есть задумки.
Я надеюсь, что футболисты выйдут и сконцентрировано отработают с первой и до последней минуты. Главное – процент реализации голевых моментов. Может, их и не будет много. Надеюсь на мастерство своих игроков, верю в них и надеюсь, что будет победа.
У Гегедоша, наверное, будет двойная мотивация – играет против своей бывшей команды. Надеюсь, он покажет свой лучший футбол", – сказал Вирт.
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