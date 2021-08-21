  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сайядманеш получил вызов в сборную Ирана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сайядманеш получил вызов в сборную Ирана

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок получит новый опыт

Сайядманеш получил вызов в сборную Ирана

Новина українською

Форвард "Зари" Аллахьяр Сайядманеш получил вызов на матчи сборной Ирана в квалификации ЧМ-2022.

Национальная команда 20-летнего футболиста сыграет против сборных Сирии и Ирака. Матчи будут проведены 2 и 7 сентября.

В текущем сезоне Аллахьяр провел 4 поединка в УПЛ и забил один гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Национальная сборная Ирана Аллахяр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Зоря"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...