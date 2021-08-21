Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сайядманеш получил вызов в сборную Ирана
Игрок получит новый опыт
Форвард "Зари" Аллахьяр Сайядманеш получил вызов на матчи сборной Ирана в квалификации ЧМ-2022.
Национальная команда 20-летнего футболиста сыграет против сборных Сирии и Ирака. Матчи будут проведены 2 и 7 сентября.
В текущем сезоне Аллахьяр провел 4 поединка в УПЛ и забил один гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт ФК "Зоря"
Популярное сейчас
- Динамо - Десна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Брест - ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча
- Черноморец - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 августа 2021
- Не входят в планы Де Дзерби. Шахтер определился с будущим сразу трех игроков
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...