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ПАОК интересуется игроком Динамо
Бразилец может сменить клуб
fcdynamo.kiev.ua
Бразильский полузащитник "Динамо" Сидклей заинтересовал греческий ПАОК. Детали пока не разглашаются.
В сезоне УПЛ 2021/22 он сыграл за киевский клуб 30 минут в матчах против "Миная" и "Ингульца". Контракт Сидклея с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.
28-летний футболист перешел в киевский клуб в 2018 году за 5 миллионов евро.
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Источник:Sportime
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