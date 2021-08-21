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ПАОК интересуется игроком Динамо

Премьер-лига
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Бразилец может сменить клуб

ПАОК интересуется игроком Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Бразильский полузащитник "Динамо" Сидклей заинтересовал греческий ПАОК. Детали пока не разглашаются.

В сезоне УПЛ 2021/22 он сыграл за киевский клуб 30 минут в матчах против "Миная" и "Ингульца". Контракт Сидклея с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

28-летний футболист перешел в киевский клуб в 2018 году за 5 миллионов евро.

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В статье: Динамо (Киев) ПАОК Сидклей
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Источник:
Sportime

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