Чеснаков: После поражения от КуПС мы говорили, что никто нас из этой грязи не вытащит, кроме нас самих

Защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков дал комментарий после победы над "Металлистом-1925" (2:0) в матче УПЛ:

— Победа точно не рядовая. Смотрели предыдущую игру "Металлиста-1925" с "Шахтером", как они здорово играли, у "Шахтера" там практически не было моментов.

Поэтому мы настраивались на сегодняшнюю игру очень серьезно. Тренер нас готовил к тому, чтобы мы сразу прессинговали, не давали им выходить из обороны так, как они привыкли.

Считаю, что у нас получилось, особенно в первом тайме.

— Такая приятная серия у "Ворсклы", не проигрываете, по вашему мнению, за счет чего?

— Могу однозначно сказать – за счет коллектива. Мы собраны, мы разговариваем постоянно друг с другом. После поражения от "КуПС", после того, как на нас вылили много грязи, мы говорили: "Никто нас из этой грязи не вытащит, кроме нас самих".

Мы собрались. Ходим, поддерживаем друг друга, улыбаемся, баня у нас есть. Раньше 5-7 человек в баню ходило, а сейчас человек 16 и все парятся. Сидим, разговариваем, — сказал Чеснаков.