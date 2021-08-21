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Чеснаков: После поражения от КуПС мы говорили, что никто нас из этой грязи не вытащит, кроме нас самих

Премьер-лига
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(2 голосов)

Игрок понимает сложность ситуации, которая сложилась

Чеснаков: После поражения от КуПС мы говорили, что никто нас из этой грязи не вытащит, кроме нас самих

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков дал комментарий после победы над "Металлистом-1925" (2:0) в матче УПЛ:

— Победа точно не рядовая. Смотрели предыдущую игру "Металлиста-1925" с "Шахтером", как они здорово играли, у "Шахтера" там практически не было моментов.

Поэтому мы настраивались на сегодняшнюю игру очень серьезно. Тренер нас готовил к тому, чтобы мы сразу прессинговали, не давали им выходить из обороны так, как они привыкли.

Считаю, что у нас получилось, особенно в первом тайме.

— Такая приятная серия у "Ворсклы", не проигрываете, по вашему мнению, за счет чего?

— Могу однозначно сказать – за счет коллектива. Мы собраны, мы разговариваем постоянно друг с другом. После поражения от "КуПС", после того, как на нас вылили много грязи, мы говорили: "Никто нас из этой грязи не вытащит, кроме нас самих".

Мы собрались. Ходим, поддерживаем друг друга, улыбаемся, баня у нас есть. Раньше 5-7 человек в баню ходило, а сейчас человек 16 и все парятся. Сидим, разговариваем, — сказал Чеснаков.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) КуПС (Куопио)
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Источник:
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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
21.08.2021 в 18:34
Не парьтесь. Смысл бороться с минаями и вересами за зону еврокубков , что б там безвольно слиться какому-нибудь Гибралтару...???
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
21.08.2021 в 18:06
і з другим коментарем також 100 % погоджуюся!!!
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
21.08.2021 в 18:05
Погоджуюся з першим коментарем! Гра в укр. чемпі це і є болото і рутина продиктована не грою футболістів а баблом деяких функціонерів! Ви не перемогли а лише відіграли свої ролі у давно знятому сюжеті фільму під назвою " Укр чемп" продовження ІІ частина фільму під однойменною назвою (2020-21 р. р.)!!!
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+1
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Acsakal (Kharkov)
21.08.2021 в 17:05
Питання лише в одному: навіщо?
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0
ruobosru (воркута)
21.08.2021 в 17:03
да и сами не выплывете...обтекайте
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