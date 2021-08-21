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Чеснаков: После поражения от КуПС мы говорили, что никто нас из этой грязи не вытащит, кроме нас самих
Игрок понимает сложность ситуации, которая сложилась
Защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков дал комментарий после победы над "Металлистом-1925" (2:0) в матче УПЛ:
— Победа точно не рядовая. Смотрели предыдущую игру "Металлиста-1925" с "Шахтером", как они здорово играли, у "Шахтера" там практически не было моментов.
Поэтому мы настраивались на сегодняшнюю игру очень серьезно. Тренер нас готовил к тому, чтобы мы сразу прессинговали, не давали им выходить из обороны так, как они привыкли.
Считаю, что у нас получилось, особенно в первом тайме.
— Такая приятная серия у "Ворсклы", не проигрываете, по вашему мнению, за счет чего?
— Могу однозначно сказать – за счет коллектива. Мы собраны, мы разговариваем постоянно друг с другом. После поражения от "КуПС", после того, как на нас вылили много грязи, мы говорили: "Никто нас из этой грязи не вытащит, кроме нас самих".
Мы собрались. Ходим, поддерживаем друг друга, улыбаемся, баня у нас есть. Раньше 5-7 человек в баню ходило, а сейчас человек 16 и все парятся. Сидим, разговариваем, — сказал Чеснаков.
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