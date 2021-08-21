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Конопля, Мудрик и Сикан в старте. Стал известен состав Шахтера на матч с Черноморцем
Де Дзерби предоставляет отдых основному составу
фото - Олександр Приходько
Стал известен стартовый состав "Шахтера" на матч с одесским "Черноморцем". С первых минут выйдет сразу несколько молодых игроков.
Шахтер: Пятов, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Судаков, Мудрик, Сикан.
Запасные: Шевченко, Додо, Витао, Корниенко, Маркос, Тете, Соломон, Дентиньо, Траоре.
Матч между командами начнется сегодня в 19:30 по киевскому времени.
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Источник:ФК Шахтар
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Комментарии (6)
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СТОП крот (Киев)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Romerik (YNWA)
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