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Конопля, Мудрик и Сикан в старте. Стал известен состав Шахтера на матч с Черноморцем

Премьер-лига
(3 голосов)

Де Дзерби предоставляет отдых основному составу

Конопля, Мудрик и Сикан в старте. Стал известен состав Шахтера на матч с Черноморцем

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Стал известен стартовый состав "Шахтера" на матч с одесским "Черноморцем". С первых минут выйдет сразу несколько молодых игроков.

Шахтер: Пятов, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Судаков, Мудрик, Сикан.

Запасные: Шевченко, Додо, Витао, Корниенко, Маркос, Тете, Соломон, Дентиньо, Траоре.

Матч между командами начнется сегодня в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Даниил Сикан Михаил Мудрик Ефим Конопля
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (6)
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СТОП крот (Киев)
21.08.2021 в 19:04
Ооо, в помойке сегодня столько украинцев в старте вау... Победы Черноморцу
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+4
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 19:24
помой-ка свой рот, идиот!
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0
-3
ZNAK_VOPROSA
21.08.2021 в 19:47
Помойка твой дом родной, шмара
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0
-2
DesnaUA (Чернигов)
21.08.2021 в 19:01
Есть шансы у Одессы
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
21.08.2021 в 18:53
Воу. Ото українізація...Навіть на Маріуполь не ставили такий склад, як сьогодні. Я аж включу подивитися...
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+3
0
Соколов (Никополь)
21.08.2021 в 19:59
Да нечего там уже смотреть. У Черноморца удаление .....
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0
0


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