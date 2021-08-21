Конопля, Мудрик и Сикан в старте. Стал известен состав Шахтера на матч с Черноморцем

Стал известен стартовый состав "Шахтера" на матч с одесским "Черноморцем". С первых минут выйдет сразу несколько молодых игроков.

Шахтер: Пятов, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Судаков, Мудрик, Сикан.

Запасные: Шевченко, Додо, Витао, Корниенко, Маркос, Тете, Соломон, Дентиньо, Траоре.

Матч между командами начнется сегодня в 19:30 по киевскому времени.