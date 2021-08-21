Царское проклятие. Верес - Минай 1:0

Владение мячом "Вереса" и "Миная" в предыдущих матчах чемпионата только однажды перевалило за отметку 50%, а в среднем ровенчане держали мяч в своих ногах 46.7% времени. У закарпатцев и того меньше - 41.6. "Красно-чёрные" за четыре предыдущих игры УПЛ пробили в створ восемь раз, "Минай" - 4 (причём, все четыре за одну игру против "Зари"). Можно ли было в таком случае ожидать яркой атакующей игры? В теории да, ведь моменты создаёт не только нападение, но и ошибки в обороне. Однако это не про Юрия Вирта и Василия Кобина, которые в первую очередь делают ставку на надёжную игру сзади, а потом уже можно задумываться над происходящим в атакующей трети.

Василий Кобин не изменил себе даже в поединке с, в принципе, равным соперником, выставив пятерых защитников, а при игре без мяча гости уходили в глухую оборону 5-4-1. И хоть "Верес" действовал не столь кардинально (четыре защитника), но впереди за первый тайм не создал вообще ничего. Только один дальний удар для статистики.

Что касается возможностей гостей, то их был две: 1) Кулиев вытащил на себя вратаря с защитником и простреливал на Селезнёва, однако того опередил Гончаренко; 2) незадолго до перерыва у "бело-голубых" прошла красивая атака с задействованием обоих флангов - кажется, Кобак махнул мимо мяча в середине штрафной, завершая наступление. Да, как вы поняли из двух предыдущих абзацев, ударов в створ до перерыва мы так и не увидели.

Точнее, один всё же был. Его занес в свой актив Евгений Александрович, открывшись под шикарный кросс от Багайоко и переиграв Когута. Но, увы, расстояние до бомбардирского рекорда продолжает держаться, ведь забивал Селезнёв из офсайда.

Как тут не начать курить при таком футболе, а Василий Кобин, дисквалифицированный на эту игру, на трибунах сигарету, похоже, из рук не выпускал.

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Вторые таймы в УПЛ зачастую получаются живее. Словно команды в первые 45 минут усыпляют бдительность оппонента и прибавляют после перерыва. Началось всё с симпатичного, но неточного удара в левую "девятку" от Кулиева из-за штрафной.

А затем "Минай" создал два подряд момента на свои ворота. Фэйл Кучера был вообще эпичным, в стиле испанской сборной на Евро: Горин сделал пас назад вратарю, тот мяч не остановил, но успел его догнать и выудить практически на линии рамки. Игра голкипера руками от своего - это свободный удар. Причём на линии вратарской. Удивительно, но даже этого не хватило хозяевам, чтобы пробить в створ - Гончаренко дал мимо левой штанги.

И тут же: Бакайоко выбил мяч из-под ног Сергийчука, но фактически свечой над линией вратарской сделал ассист на Гегедоша. Лучший игрок Первой лиги прошлого сезона здорово слёту поймал мяч и в касание пробил в левую "шестёрку".

"Минай" мог тут же отыгрываться. Лучше шанса на старте сезона у команды точно не было: Мирошник в ровенской штрафной бедром пробил себе в руку, Абдула, как и две недели назад, показал, что такие пенальти ставит. Селезнёв к тому времени поле уже покинул, а Билоног пробил совсем не по-царски: и не в угол, и не по центру - Когут отбил.

Последние минуты по игре вперёд прошли в пользу "Миная". И на ещё один свой золотой шанс наработали: прострел слева на дальнюю стойку, Кулиев остался без просмотра и перед свободным углом ворот, но подвела техника.

"Верес" в третьем подряд матче на номинально своём поле не проигрывает и впервые побеждает после возвращения в УПЛ. Великое зрелище на стадионе "Авангард" вместило в себя всего два удара в створ (один из которых с пенальти) и 40 фолов. Но пока что класс команд именно для игры такого уровня.

Луцк. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Александр Жуков (Харьков)

Верес - ФК Минай 1:0

Гол: Роберт Гегедош 60

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Сергей Панасенко 78), Роман Гончаренко, Геннадий Пасич (Виталий Тимофеенко 85), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Дахновский 85), Никита Полюлях (Дмитрий Клёц 78), Роберт Гегедош (Михаил Гечев 67)

ФК Минай: Даниил Кучер, Александр Петрусенко, Эльдар Кулиев, Евгений Селезнев (Рустам Ахмедзаде 56), Виктор Лиховидько, Даниил Кныш (Игорь Гончар 68), Олег Горин, Сиака Багайоко (Олег Синегуб 68), Алексей Хахлев, Мислав Матич (Богдан Векляк 68), Эдвард Кобак (Дмитрий Билоног 56)

Предупреждения: Михаил Сергийчук 42, Валерий Кучеров 83 - Олег Горин 45+2, Эльдар Кулиев 74

Удаление: Виталий Дахновский 90+3 (агрессивная игра)

Нереализованный пенальти: Дмитрий Билоног 66 (вратарь)