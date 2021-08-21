Достаточно один раз попасть в створ. Верес - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча

Ровенский "Верес" впервые после возвращения в УПЛ одержал победу. Команда Юрия Вирта вышла победителем с другой командой из нижней части таблицы, "Минаем". Любопытно, что на двоих оба коллектива по разу пробили в створ ворот. У хозяев удар Роберта Гегедоша стал результативным, а у гостей Дмитрий Билоног с пенальти не переиграл голкипера.

Верес - ФК Минай 1:0

Гол: Роберт Гегедош 60

Удаление: Виталий Дахновский 90+3 (агрессивная игра)

Нереализованный пенальти: Дмитрий Билоног 66 (вратарь)