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Достаточно один раз попасть в створ. Верес - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатцы пока без гостевых побед

Достаточно один раз попасть в створ. Верес - Минай 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: ФК Верес / Автор неизвестен

Новина українською

Ровенский "Верес" впервые после возвращения в УПЛ одержал победу. Команда Юрия Вирта вышла победителем с другой командой из нижней части таблицы, "Минаем". Любопытно, что на двоих оба коллектива по разу пробили в створ ворот. У хозяев удар Роберта Гегедоша стал результативным, а у гостей Дмитрий Билоног с пенальти не переиграл голкипера.

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Верес - ФК Минай 1:0
Гол: Роберт Гегедош 60
Удаление: Виталий Дахновский 90+3 (агрессивная игра)
Нереализованный пенальти: Дмитрий Билоног 66 (вратарь)

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай
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