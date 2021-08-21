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В самую девятку. ВИДЕО, как Игнатенко открыл счет в матче против Руха
Паук больше там не живет
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" и "Рух" встречаются в пятом туре Украинской Премьер-лиги в Днепре. На 27-й минуте счет в матче открыл Даниил Игнатенко.
Полузащитник получил короткую передачу от Лучкевича, принял мяч и отправил его по красивой траекторией в дальнюю девятку с линии штрафной.
Это первый гол Игнатенко в этом сезоне. В прошлом розыгрыше чемпионата на его счету тоже одно взятие ворот, правда против другой львовской команды - ПФК "Львов".
На 70-ю минуту встречи счет на табло 2:0 в пользу днепрян. Преимущество хозяев удвоил Александр Назаренко еще до перерыва. Текстовую трансляцию поединка можно посмотреть
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