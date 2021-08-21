В самую девятку. ВИДЕО, как Игнатенко открыл счет в матче против Руха

"Днепр-1" и "Рух" встречаются в пятом туре Украинской Премьер-лиги в Днепре. На 27-й минуте счет в матче открыл Даниил Игнатенко.

Полузащитник получил короткую передачу от Лучкевича, принял мяч и отправил его по красивой траекторией в дальнюю девятку с линии штрафной.

Это первый гол Игнатенко в этом сезоне. В прошлом розыгрыше чемпионата на его счету тоже одно взятие ворот, правда против другой львовской команды - ПФК "Львов".