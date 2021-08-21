УПЛ. Днепр-1 - Рух 2:0. Красиво забиваешь - красиво выигрываешь

В одном из недавних матчей "Днепр-1" одолел "Мариуполь" 2:1. Разница в количестве голов вроде как и минимальная, но команда Йовичевича, несмотря на это, излучала уверенность. Провела мощный первый тайм, но немного расслабилась после перерыва. Яркое впечатление с тренажером для нервов.

Сегодняшний первый тайм против "Руха" – это еще один всплеск уверенности и активности от "Днепра-1". Команда Йовичевича сделала все как надо, хотя играла не оптимальным составом. Без Ди Франко и Пихалёнка. Но с новичками Кожокару и Гуцуляком в основе. "Рух" удивил присутствием в основном составе защитника Виталия Романа.

Матч начался неторопливо, но "Днепр-1", словно набирая разгон, постоянно повышал напор. Первая опасность случилась в середине первого тайма, когда Когут не успел как следует сгруппироваться для удара после сбрасывания от Игнатенко. Момент Довбика нивелировал Панькив, но никто не будет вспоминать о неиспользованных шансах "Днепра-1". Ведь весь негатив затмили голы-красавцы.

После розыгрыша углового мяч оказался на ноге у Игнатенко на линии штрафной площади – и пробил Даниил шедеврально. Мяч гвоздем залетел в верхний дальний угол ворот львовской команды. А гол Назаренко – это феноменальная индивидуальная работа. Заметно было, что класс игроков "Днепра-1" выше. А дисциплина "Руха" была не столь вышколенной, чтобы побить этот класс.

"Днепр-1" сделал выводы из предыдущих матчей и сегодня после перерыва скорости и спортивной агрессии не убавил. Сразу после выхода из раздевалки мог забивать Гуцуляк, но мяч после его удара просвистел мимо штанги. Затем список шедевров сегодняшнего поединка едва не дополнил Дубинчак – его пушечный удар доставил Панькиву немало проблем. Там еще и на добивании мог сыграть кто-то из игроков "Днепра-1", но обошлось для львовян. Как обошлось и несколькими минутами спустя, когда хозяева устроили обстрел: Дубинчак, Довбик, Сваток и Когут. Все эти игроки угрожали воротам соперника в ходе одной атаки. Когут вообще бил в падении через себя, но промахнулся.

Только после этого "Рух" разродился своим моментом. Борячук едва не повторил трюк Назаренко: индивидуальный проход удался, а вот удар, в отличие от удара визави, попал в штангу. Под конец встречи бросаться за мячом в угол ворот голкипера "Днепра-1" заставил Мартынюк. Но в целом, это не была тенденция: "Рух" проигрывал и не подавал признаков камбэка. Напротив, жирную точку мог ставить Довбик, но, выйдя один на один с вратарем, пробил и мимо кипера, и мимо ворот. Обидно в свете амбиций Артема в погоне бомбардиров (обидно также и Ярмолюку, который мог забить первым же касанием мяча).

Но весело в контексте командных перспектив "Днепра-1": красивая игра, красивые голы. А иногда просто тиски. Удар Джурасека стал для "Днепра-1" двадцатым в поединке (можно сравнить со слезами "Руха", которые дополнил опасный удар Дидыка). Эта команда может побеждать даже на классе, а для УПЛ, если не учитывать "Динамо" и "Шахтер", такое умение является редким. Сейчас все нравится, а вот "Рух" понял, что с назначением Леонида Кучука не схватил Бога за бороду. Нужно работать.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Дмитрий Оганесян (Луганск)

СК Днепр-1 - Рух 2:0

Голы: Даниил Игнатенко 27, Александр Назаренко 35

СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Артем Довбик, Игорь Когут (Назарий Русин 76), Алексей Гуцуляк (Марио Чуже 76), Валерий Лучкевич (Сергей Логинов 78), Александр Назаренко (Егор Ярмолюк 90), Невен Джурасек, Александр Сваток, Даниил Игнатенко (Арсений Батагов 78)

Рух: Юрий Панькив, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Павел Ореховский (Андрей Кухарук 69), Марьян Мысык, Богдан Бойчук (Ярослав Мартынюк 62), Максим Белый, Роман Дидык, Андрей Борячук, Роман Карасюк, Виталий Роман (Орест Кузык 73)

Предупреждения: Артем Довбик 41, Александр Назаренко 79, Арсений Батагов 90+4 - Роман Карасюк 39, Марьян Мысык 42, Валерий Федорчук 59