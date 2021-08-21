Хотели, но не смогли. Черноморец - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча пятого тура УПЛ, в котором "Черноморец" на своем поле в Одессе принимал "Шахтер". И так предусмотренное перед стартом поединка преимущество "горняков" увеличил Богдан Билошевський, грубо сфолив в центре поля, за что был удален.

Первый гол гости создали благодаря розыгрышу "лишнего" - Судаков забил первый гол в сезоне с передачи Мудрика. Под занавес первого тайма счет в матче удвоил Патрик, расстреляв ворота после прострела Конопля. Точку во встрече поставил Соломон.

"Черноморец" - "Шахтер" 0:3

Голы: Судаков 33, Патрик 45+6, Соломон 90+4

Удаление: Билошевський 13 (прямая красная)