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Некрасиво забивать не умеют. Днепр-1 - Рух 2:0. Видео голов и обзор матча
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УПЛ/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем поединок текущего тура Украинской Премьер-лиги, который проходил в Днепре, где "Днепр-1" принимал львовский "Рух". Хозяева решили вопрос на счет победителя матча еще в первом тайме, дважды поразив ворота Юрия Панькива. Заметим, что оба гола получились довольно красивыми.
СК "Днепр-1" - "Рух" 2:0
Голы: Даниил Игнатенко 27, Александр Назаренко 35
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