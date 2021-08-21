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Некрасиво забивать не умеют. Днепр-1 - Рух 2:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Йовичевич продолжает тянуть свою команду в еврокубки

Некрасиво забивать не умеют. Днепр-1 - Рух 2:0. Видео голов и обзор матча

УПЛ/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем поединок текущего тура Украинской Премьер-лиги, который проходил в Днепре, где "Днепр-1" принимал львовский "Рух". Хозяева решили вопрос на счет победителя матча еще в первом тайме, дважды поразив ворота Юрия Панькива. Заметим, что оба гола получились довольно красивыми.

СК "Днепр-1" - "Рух" 2:0

Голы: Даниил Игнатенко 27, Александр Назаренко 35

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В статье: Рух (Львов) Днепр-1
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