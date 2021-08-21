Некрасиво забивать не умеют. Днепр-1 - Рух 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем поединок текущего тура Украинской Премьер-лиги, который проходил в Днепре, где "Днепр-1" принимал львовский "Рух". Хозяева решили вопрос на счет победителя матча еще в первом тайме, дважды поразив ворота Юрия Панькива. Заметим, что оба гола получились довольно красивыми.

СК "Днепр-1" - "Рух" 2:0

Голы: Даниил Игнатенко 27, Александр Назаренко 35