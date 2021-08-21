Вирт: Трудно найти хорошего игрока, чьи финансовые условия мы могли бы удовлетворить

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу над "Минаем" в пятом туре УПЛ:

"Очень тяжелая игра. Против таких команд значительно тяжелее играть, чем против соперников уровня "Колоса", или "Ворсклы". "Минай" - очень организованная команда, которая защищается большими силами.

Я недоволен нашей игрой в первом тайме. Было очень много брака, проигрывали борьбу, не было подборов. Серьезно поговорили об этом в перерыве. Указали футболистам на ошибки. Просили терпеть и искать свой шанс. Знали, что шанс этот будет. Главное - его реализовать. Так и произошло.

Хочу поблагодарить Богдану Когуту за отбитый пенальти. Но мы этот пенальти сами себе привезли.

Поэтому, результат положительный, но над качеством игры нужно работать. Есть первая победа. Многие работали ради нее. Но видим, что еще больше работы впереди.

Сейчас мы имеем проблемы с травмированными игроками. Повреждения у Михаила и Сергея Шестакова, Сергей Петько полностью не восстановился. Дисквалифицирован теперь Виталий Дахновский. Ищем возможно усиление, но трудно найти хорошего игрока, чьи финансовые условия мы могли бы удовлетворить", - сказал Вирт.