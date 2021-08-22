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Де Дзерби: У нас нет футбольной злости, когда мы должны забить больше

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер рад победе своего клуба

Де Дзерби: У нас нет футбольной злости, когда мы должны забить больше

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий после победы над "Черноморцем" (3:0) в рамках УПЛ:

– Не было ли опасений проводить столь широкую ротацию, в 10 человек? Не боялись ли вы потерять очки, как в матче с "Александрией"?

– Мы могли потерять очки, и если бы был состав, который играл с "Монако". Сегодня на поле вышло много молодых игроков: Конопля, Сикан, Мудрик, Судаков. Это талантливые футболисты "Шахтера" и сборной Украины.

Моя цель – видеть их прогресс, чтобы они чувствовали себя увереннее и стали сильными футболистами "Шахтера" и сборной. Кроме этих ребят играл Пятов, который всегда выступал за сборную Украины, легенда. Играли Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Марлос. Все футболисты сборной Украины, очень важные.

Алан Патрик и Исмаили – тоже очень важные игроки. Поэтому я совсем не боялся. У меня нет первого и второго состава. Я посчитал, что будет лучше, если сегодня выйдут другие футболисты, чтобы знать их лучше. И чтобы те, кто играли во вторник с "Монако", отдохнули и могли тренироваться жестко.

Проводить весь сезон невозможно, но тренироваться надо, и игравшие сегодня футболисты должны добавить минут.

– Довольны ли вы реализацией? Из 12 нанесенных ударов в створ ворот всего 3 гола. В следующем матче, возможно, такого изобилия моментов не будет.

– Браво, очень хороший вопрос. Пока это наш сегодняшний лимит. У нас нет футбольной злости, когда мы должны забить больше. Но могу сказать точно, что, если останусь в "Шахтере" несколько лет, я хочу поменять эту ситуацию. Забить много мячей и закрыть матч – это тоже знак менталитета.

А если мы оставляем такие матчи открытыми для соперника, значит, менталитет еще не тот.

– Знали ли вы, что эта игра для "Черноморца", вероятно, самая важная в чемпионате?

– По какой причине?

– Из-за связи с "Динамо".

– Мне это не важно. Я – тренер, и должен готовить команду как можно лучше. Если мы хотим выиграть чемпионат, помешать "Динамо", которое в предыдущем сезоне было чемпионом, мы должны победить всех.

А еще мы должны добавить в менталитете, о чем я сказал чуть раньше. Потому что выиграть 5:0 или 6:0 у близкой к "Динамо" команды – это еще лучше, – сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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Комментарии (11)
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2.dc (Николаев)
22.08.2021 в 10:18
Странно, посты на портале не проходят даже если без единого бранного слова. Видимо "Лимит на похвалить ДД" в данной ветке вычерпан …)))
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usovvictor (Kharkov)
22.08.2021 в 10:19
...мужайтесь, у них все время "аномалия"...)
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usovvictor (Kharkov)
22.08.2021 в 10:20
...постарайтесь скопироать пост, тогда проходит и сразу обновите...
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usovvictor (Kharkov)
22.08.2021 в 09:54
...хорошее интервью, понравилось, что наконец то тренер играет не составами, а полной командой и главное что, под каждый матч выбор из всей команды - это гибкость. Важнейшее обстоятельство, что тренер не "врос" в наш чемпионат, ...пока конечно, но радует (и не надо).Свое мышление - своя игра... Посмотрим, как с сильным противником будет расклад игроков. Не хвалю Де Дзерби, хочется понять его философию по болевым точкам в игре и что следует ожидать от игр с сильными соперниками, так же как и Луческу, который на удивление вышел из "своего" образа, показав игру с наименьшими потерями в составе, да еще с нашими возможностями из игроков. Оба заслуживают пристального внимания. Сильный "водораздел" между клубами ожидает сильнейший накал борьбы между ними, что для чемпа и болельщиков в радость..., для усиления чемпионата естественно....
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usovvictor (Kharkov)
22.08.2021 в 10:03
...совсем не значит, что он дал отдых для основного матча, играли и из главных игроков, он составил под матч гибкий оптимальный состав, ...ну и естественно проверив молодых в команде, наращивая мышцы в игре (Марлос например)... Все говорит о проверке устойчивости команды, кстати повод к этому дал упоротый Черноморец, за что ему отдельное спасибо...
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usovvictor (Kharkov)
22.08.2021 в 10:07
...да, главное не злость, главное оптимизированная мотивация...
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 09:36
У вас ничего нет, .....
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+1
-3
дЫркофан
22.08.2021 в 09:49
у тебя что есть?лишь бы гавкнуть дырявый .....
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+2
-3
Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 10:33
Дырявый твой рот ....
+1
0
Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 10:37
В каком месте их собственный стадион, собственная тренировочная база? Ничего нет своего...ютятся по углам. И многим адекватным киевлянам это им не нравится
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scorpius (Ck)
22.08.2021 в 09:36
Про менталитет в точку. Давненько я уже не видел по футбольному злого Шахтера.
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