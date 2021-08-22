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Де Дзерби: У нас нет футбольной злости, когда мы должны забить больше
Тренер рад победе своего клуба
Фото: ФК Шахтер
Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий после победы над "Черноморцем" (3:0) в рамках УПЛ:
– Не было ли опасений проводить столь широкую ротацию, в 10 человек? Не боялись ли вы потерять очки, как в матче с "Александрией"?
– Мы могли потерять очки, и если бы был состав, который играл с "Монако". Сегодня на поле вышло много молодых игроков: Конопля, Сикан, Мудрик, Судаков. Это талантливые футболисты "Шахтера" и сборной Украины.
Моя цель – видеть их прогресс, чтобы они чувствовали себя увереннее и стали сильными футболистами "Шахтера" и сборной. Кроме этих ребят играл Пятов, который всегда выступал за сборную Украины, легенда. Играли Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Марлос. Все футболисты сборной Украины, очень важные.
Алан Патрик и Исмаили – тоже очень важные игроки. Поэтому я совсем не боялся. У меня нет первого и второго состава. Я посчитал, что будет лучше, если сегодня выйдут другие футболисты, чтобы знать их лучше. И чтобы те, кто играли во вторник с "Монако", отдохнули и могли тренироваться жестко.
Проводить весь сезон невозможно, но тренироваться надо, и игравшие сегодня футболисты должны добавить минут.
– Довольны ли вы реализацией? Из 12 нанесенных ударов в створ ворот всего 3 гола. В следующем матче, возможно, такого изобилия моментов не будет.
– Браво, очень хороший вопрос. Пока это наш сегодняшний лимит. У нас нет футбольной злости, когда мы должны забить больше. Но могу сказать точно, что, если останусь в "Шахтере" несколько лет, я хочу поменять эту ситуацию. Забить много мячей и закрыть матч – это тоже знак менталитета.
А если мы оставляем такие матчи открытыми для соперника, значит, менталитет еще не тот.
– Знали ли вы, что эта игра для "Черноморца", вероятно, самая важная в чемпионате?
– По какой причине?
– Из-за связи с "Динамо".
– Мне это не важно. Я – тренер, и должен готовить команду как можно лучше. Если мы хотим выиграть чемпионат, помешать "Динамо", которое в предыдущем сезоне было чемпионом, мы должны победить всех.
А еще мы должны добавить в менталитете, о чем я сказал чуть раньше. Потому что выиграть 5:0 или 6:0 у близкой к "Динамо" команды – это еще лучше, – сказал Де Дзерби.
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