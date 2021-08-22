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Конопля: У Де Дзерби просто сумасшедшее понятие игры
Игрок очень уважает коуча
shakhtar.com
Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал свой дебют в первой команде, который состоялся вчера в матче с "Черноморцем" (3:0).
– Впечатления очень приятные, можно сказать, мечта осуществилась. Рад дебютировать за родной клуб, рад, что помог победить. Поздравляю всех наших болельщиков и команду с хорошим результатом.
– Ты уже много отыграл и имеешь определенный опыт, но в составе "Шахтера" провел только первый матч – накануне волновался?
– Не было волнения. Верно, у меня уже есть небольшой опыт, так что я понимал, что нужно просто выходить, выполнять установки тренера, делать свое дело, и все обязательно получится.
– Как игра?
– Сначала все было немного нервно, ребята из "Черноморца" доставили немного проблем и забили гол, но там был офсайд. А во втором тайме мы уже полностью взяли матч под контроль и не оставили сопернику никаких шансов.
– На твоем счету голевая передача. Вспомнишь эпизод со вторым забитым мячом?
– Это была одна из комбинаций: когда мяч у Марлоса, я должен туда врываться, он мне отдал, а я нашел Алана, и он забил – все просто.
– Подытожь старт сезона. Сейчас плотный график и нет проходных матчей.
– Я пришел в команду и увидел, что она грандиозного уровня, тренер, у которого просто сумасшедшее понятие игры.
Главное, что он очень хорошо коммуницирует с футболистами и все доносит. Даже если кто-то чего-то не понимает, он все равно до конца подсказывает и рассказывает, как кто и что должен делать и мотивирует. Он сумасшедший мотиватор, так что с ним приятно работать, – сказал Конопля.
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