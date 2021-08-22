  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Конопля: У Де Дзерби просто сумасшедшее понятие игры
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конопля: У Де Дзерби просто сумасшедшее понятие игры

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок очень уважает коуча

Конопля: У Де Дзерби просто сумасшедшее понятие игры

shakhtar.com

Новина українською

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал свой дебют в первой команде, который состоялся вчера в матче с "Черноморцем" (3:0).

– Впечатления очень приятные, можно сказать, мечта осуществилась. Рад дебютировать за родной клуб, рад, что помог победить. Поздравляю всех наших болельщиков и команду с хорошим результатом.

– Ты уже много отыграл и имеешь определенный опыт, но в составе "Шахтера" провел только первый матч – накануне волновался?

– Не было волнения. Верно, у меня уже есть небольшой опыт, так что я понимал, что нужно просто выходить, выполнять установки тренера, делать свое дело, и все обязательно получится.

– Как игра?

– Сначала все было немного нервно, ребята из "Черноморца" доставили немного проблем и забили гол, но там был офсайд. А во втором тайме мы уже полностью взяли матч под контроль и не оставили сопернику никаких шансов.

– На твоем счету голевая передача. Вспомнишь эпизод со вторым забитым мячом?

– Это была одна из комбинаций: когда мяч у Марлоса, я должен туда врываться, он мне отдал, а я нашел Алана, и он забил – все просто.

– Подытожь старт сезона. Сейчас плотный график и нет проходных матчей.

– Я пришел в команду и увидел, что она грандиозного уровня, тренер, у которого просто сумасшедшее понятие игры.

Главное, что он очень хорошо коммуницирует с футболистами и все доносит. Даже если кто-то чего-то не понимает, он все равно до конца подсказывает и рассказывает, как кто и что должен делать и мотивирует. Он сумасшедший мотиватор, так что с ним приятно работать, – сказал Конопля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Ефим Конопля
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Шахтар"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...