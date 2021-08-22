Мариуполь - Заря: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Обе команды могут быть недовольны стартом текущего сезона. Приазовцы всё ещё в поисках первой победы, а луганчане из пяти встреч выиграли только одну, проиграв к тому же в четверг венскому "Рапиду" в Лиге Европы с унизительным счётом 0:3. И если "Заря" проваливает старт чемпионата во второй раз, то "Мариуполь" показывает результаты на уровне аутсайдеров лиги, пожалуй, ещё с прошлого сезона.

"Мариуполь" - "Заря" проведут очный матч в воскресенье, 22 августа, в 17:00 по Киеву. Встреча традиционно пройдёт на домашней арене приазовцев - стадионе имени Владимира Бойко.

Увидеть игру в прямом эфире вы можете на канале "Футбол 1", официальном трансляторе домашних игр "Мариуполя".

Легально и в хорошем качестве увидеть игру в интернете вы сможете на нескольких онлайн-площадках: oll.tv, Vodafone TV, TV Plus Lifecell. Стоит заметить, что все они работают по предоплате.