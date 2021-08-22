  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь - Заря: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь - Заря: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовая встреча воскресенья в украинском чемпионате

Мариуполь - Заря: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды могут быть недовольны стартом текущего сезона. Приазовцы всё ещё в поисках первой победы, а луганчане из пяти встреч выиграли только одну, проиграв к тому же в четверг венскому "Рапиду" в Лиге Европы с унизительным счётом 0:3. И если "Заря" проваливает старт чемпионата во второй раз, то "Мариуполь" показывает результаты на уровне аутсайдеров лиги, пожалуй, ещё с прошлого сезона.

"Мариуполь" - "Заря" проведут очный матч в воскресенье, 22 августа, в 17:00 по Киеву. Встреча традиционно пройдёт на домашней арене приазовцев - стадионе имени Владимира Бойко.

Увидеть игру в прямом эфире вы можете на канале "Футбол 1", официальном трансляторе домашних игр "Мариуполя".

Легально и в хорошем качестве увидеть игру в интернете вы сможете на нескольких онлайн-площадках: oll.tv, Vodafone TV, TV Plus Lifecell. Стоит заметить, что все они работают по предоплате.

Если у вас не будет возможности увидеть матч, следите за ходом событий на стадионе в Мариуполе при помощи текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь. Это один из самых удобных способов следить за игрой и не пропустить ничего важного.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...