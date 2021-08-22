Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рябоконь: Хачериди еще не сказал своего последнего слова
Тренер хочет видеть игрока в клубе
Фото - Олександр Приходько
Наставник "Десны" Александр Рябоконь дал комментарий о 34-летнем украинском защитнике Евгении Хачериди, который в ближайшее время может подписать контракт с клубом:
"Евгений Хачериди пока тренируется с нами. Это было его желание поработать две-три недели, чтобы набрать форму. Женя сам хочет понять, может ли он выступать на серьезном уровне. Кстати, это время уже прошло, так что в ближайшее время будет принято совместное решение.
Не было никаких товарищеских матчей, только тренировочный процесс. Моментами защитник выглядит очень неплохо, но иногда занятия ему давались с трудом, все-таки Евгений много пропустил, в этом году вообще не играл. Но, думаю, Хачериди еще не сказал своего последнего слова. Поэтому для меня в этом вопросе скорее да, чем нет", — сказал Рябоконь.
Популярное сейчас
- Конопля: У Де Дзерби просто сумасшедшее понятие игры
- Де Дзерби: У нас нет футбольной злости, когда мы должны забить больше
- Мариуполь - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 22.08.2021
- Новый тренер сборной, победа Шахтера в ЛЧ, сенсация Вернидуба. Главные новости за 17 августа
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО