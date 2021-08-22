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Рябоконь: Хачериди еще не сказал своего последнего слова

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер хочет видеть игрока в клубе

Рябоконь: Хачериди еще не сказал своего последнего слова

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Наставник "Десны" Александр Рябоконь дал комментарий о 34-летнем украинском защитнике Евгении Хачериди, который в ближайшее время может подписать контракт с клубом:

"Евгений Хачериди пока тренируется с нами. Это было его желание поработать две-три недели, чтобы набрать форму. Женя сам хочет понять, может ли он выступать на серьезном уровне. Кстати, это время уже прошло, так что в ближайшее время будет принято совместное решение.

Не было никаких товарищеских матчей, только тренировочный процесс. Моментами защитник выглядит очень неплохо, но иногда занятия ему давались с трудом, все-таки Евгений много пропустил, в этом году вообще не играл. Но, думаю, Хачериди еще не сказал своего последнего слова. Поэтому для меня в этом вопросе скорее да, чем нет", — сказал Рябоконь.

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В статье: Евгений Хачериди Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
Zbirna.com

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Комментарии (3)
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 12:37
Ну и правильно, подписывайте его уже. Я думаю все равно он больше ползы принесет чем вреда. Это не Селезнев которому уже год на пенсии сидеть нужно. На побьет он рекорт Шацких
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0
0
mega.rodich777 (Чернигов)
22.08.2021 в 12:04
для десны нормально годик отыграть .а выше ловить ему не чего
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-2
ACB (Чернигов)
22.08.2021 в 12:01
Блин, да решайтесь уже.....
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0
0


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