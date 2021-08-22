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Салернитана нацелилась на вингера Динамо
Игрок имеет возможность переехать в Серию А
Фото: ФК Динамо Киев
Итальянская "Салернитана", которая по результатам прошлого сезона вышла в Серию А, активно интересуется вингером "Динамо" Жерсоном Родригесом.
Сообщается, что итальянцы попробуют приобрести Жерсона еще до закрытия летнего трансферного окна.
В текущем сезоне УПЛ Родригес провел три поединка и не отметился результативными действиями. Его цена составляет 3 млн евро, согласно Transfermarkt.
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Источник:TuttoSalernitana
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 12:39
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