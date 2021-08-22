Салернитана нацелилась на вингера Динамо

Итальянская "Салернитана", которая по результатам прошлого сезона вышла в Серию А, активно интересуется вингером "Динамо" Жерсоном Родригесом.

Сообщается, что итальянцы попробуют приобрести Жерсона еще до закрытия летнего трансферного окна.

В текущем сезоне УПЛ Родригес провел три поединка и не отметился результативными действиями. Его цена составляет 3 млн евро, согласно Transfermarkt.