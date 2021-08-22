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Дубра: Нагрузка серьезная, у нас достаточно длинные выезды

Премьер-лига
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Игрок хочет достичь успеха со своим клубом

Дубра: Нагрузка серьезная, у нас достаточно длинные выезды

Новина українською

Латвийский капитан "Александрии" Каспарс Дубра рассказал о положении дел в клубе:

"У нас новая команда, очень много молодых футболистов, некоторые даже не играли в УПЛ, у команды новый костяк.

Если не учитывать выездной матч против "Миная", то я оцениваю старт сезона положительно. Если бы мы там взяли ничью, то было бы гораздо приятнее - и в плане таблицы, и внутри команды. Думаю, что сейчас все идет хорошо. Главное, чтобы все дальше работали на тренировках, на футбольном поле. Надеюсь, что дальше будем продолжать в том же духе, набирать очки, радовать болельщиков и, конечно, самих себя.

Нагрузка серьезная, потому что выезды у нас достаточно длинные, немало сил уходит на это, мы постоянно в дороге. Спасибо, клубу, он организует для нас солидные отели, комфортные переезды - все условия, чтобы мы себя хорошо чувствовали. Но все равно это все выматывает. Видно, что мы уже немного устаем.

Надеюсь, что два выездных матча, которые у нас остались, мы выжмем свой максимум. Конечно, уже хочется дома сыграть на новом поле при своих болельщиках. Поэтому ждем и надеемся, что поле будет готово после паузы сборных. Мы вернемся на домашний стадион и хотелось бы сразу в первой игре порадовать всех болельщиков "Александрии", - сказал Дубра.

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В статье: Каспарс Дубра ПФК Александрия
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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