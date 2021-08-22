Спинелли: В Украине футбол на высоте

Форвард "Александрии" Клаудио Спинелли дал комментарий о том, почему он перешел в УПЛ.

– Я выбрал "Александрию", потому что мне нравятся новые вызовы – хотел попробовать свои силы в другой стране. К тому же, в "Александрии" много хороших игроков, чтобы бороться за высокие места в чемпионате Украины. Мне здесь все очень понравилось, поэтому я выбрал именно этот клуб.

– Вы подписали полноценный договор с "Александрией" или перешли на аренду?

– Да, я футболист "Александрии".

– Какое впечатление на вас произвел чемпионат Украины? Он оправдал ожидания?

– Мне импонирует быстрый футбол. В чемпионате Украины именно так играют. Футбол здесь на высоте, – сказал Спинелли.