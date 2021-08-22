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Спинелли: В Украине футбол на высоте
Игрок рад переезду в Украину
fco.com.ua
Форвард "Александрии" Клаудио Спинелли дал комментарий о том, почему он перешел в УПЛ.
– Я выбрал "Александрию", потому что мне нравятся новые вызовы – хотел попробовать свои силы в другой стране. К тому же, в "Александрии" много хороших игроков, чтобы бороться за высокие места в чемпионате Украины. Мне здесь все очень понравилось, поэтому я выбрал именно этот клуб.
– Вы подписали полноценный договор с "Александрией" или перешли на аренду?
– Да, я футболист "Александрии".
– Какое впечатление на вас произвел чемпионат Украины? Он оправдал ожидания?
– Мне импонирует быстрый футбол. В чемпионате Украины именно так играют. Футбол здесь на высоте, – сказал Спинелли.
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