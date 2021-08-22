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Вратарь Вереса - о пенальти: Повезло, что Селезнев уже был заменен
Голкипер рад ,что все обошлось
Вратарь "Вереса" Богдан Когут высказался о пенальти в матче против "Миная" (1:0), который ему удалось отразить:
"Уже во втором домашнем матче "Вереса" подряд в наши ворота назначают пенальти. В поединке с "Ворсклой" мне малости не хватило, чтобы парировать удар полтавчанина Тилля. Сегодня сумел реабилитироваться, отбив первый 11-метровый за время выступлений в элитном дивизионе.
Я не владел информацией, как исполняет "приговор" Билоног. Поэтому решил стоять на месте до "выстрела" закарпатца. Выдержка помогла: Билоног пробил не совсем удачно, да и я угадал направление удара.
Конечно, было очень приятно, тем более, что эта моя выигранная дуэль помогла "Вересу" отпраздновать первую викторию в чемпионате УПЛ.
Повезло ли мне, что уже был заменен штатный пенальтист "Mиная" Селезнев? Если принять во внимание его умение пробивать с "точки", то да, хотя я всегда оцениваю шансы вратаря и бьющего, 70 на 30. Поэтому и для меня не все было бы так безнадежно", - сказал Когут.
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