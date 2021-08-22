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Нападающий Динамо готов покинуть клуб ради Серии А

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне могут лишиться одного из игроков

Нападающий Динамо готов покинуть клуб ради Серии А

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Как ранее сообщалось, итальянская "Салернитана" нацелилась на нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Сам же люксембуржец изъявил желание покинуть состав киевлян и продолжить карьеру в новом клубе. Об этом сообщает Tutto Salernitana.

Жерсон хочет поменять чемпионат и попробовать себя в Серии А.

Отметим, что в текущем чемпионате на счету Родригеса 139 минут в трех матчах. В прошлом сезоне он забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 38 поединках.

Его контракт с "Динамо" действует до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 млн евро.

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В статье: Серия А Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
Tutto Salernitana

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Комментарии (3)
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dabo34
22.08.2021 в 17:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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simargl (Чернигов)
22.08.2021 в 17:31
Без шансов уйти без денег. А денег надо за себя и за того парня )))
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
22.08.2021 в 16:57
Суркис : 100 м
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+3
-2


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