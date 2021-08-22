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Нападающий Динамо готов покинуть клуб ради Серии А
Киевляне могут лишиться одного из игроков
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Как ранее сообщалось, итальянская "Салернитана" нацелилась на нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Сам же люксембуржец изъявил желание покинуть состав киевлян и продолжить карьеру в новом клубе. Об этом сообщает Tutto Salernitana.
Жерсон хочет поменять чемпионат и попробовать себя в Серии А.
Отметим, что в текущем чемпионате на счету Родригеса 139 минут в трех матчах. В прошлом сезоне он забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 38 поединках.
Его контракт с "Динамо" действует до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 млн евро.
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