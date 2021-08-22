Нападающий Динамо готов покинуть клуб ради Серии А

Как ранее сообщалось, итальянская "Салернитана" нацелилась на нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса. Сам же люксембуржец изъявил желание покинуть состав киевлян и продолжить карьеру в новом клубе. Об этом сообщает Tutto Salernitana.

Жерсон хочет поменять чемпионат и попробовать себя в Серии А.

Отметим, что в текущем чемпионате на счету Родригеса 139 минут в трех матчах. В прошлом сезоне он забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 38 поединках.

Его контракт с "Динамо" действует до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 млн евро.