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Итальянский клуб вернулся к варианту с Супрягой
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Олександр Приходько
Итальянский "Дженоа" снова вернулся к варианту с подписанием нападающего киевского "Динамо" Владиславом упряжи. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.
Генуэзцы имели другие приоритеты на трансферное окно, однако Тома Анри выбрал "Венецию", а Сам Ламмерс - "Кальяри".
Теперь же "Дженоа" будет пытаться договориться с киевским "Динамо" о переходе упряжи, ведь "Сампдории", которая в последнее время активно ввела переговоры, не удалось это сделать.
"Грифоны" уже дважды пытались подписать Владислава в июле, однако безрезультатно. Ди Марцио отмечает, что клуб сделает и третью попытку.
Напомним, что Супряга находится на контракте с "Динамо" еще с августа 2018 года. С тех пор он провел за киевлян 41 матч, в которых отметился тремя голами и шестью ассист. Также он был отдан в аренду на один сезон в "Днепр-1", забив 15 голов за один розыгрыш УПЛ.
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