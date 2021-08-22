  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Итальянский клуб вернулся к варианту с Супрягой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итальянский клуб вернулся к варианту с Супрягой

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Сага продолжается

Итальянский клуб вернулся к варианту с Супрягой

Олександр Приходько

Новина українською

Итальянский "Дженоа" снова вернулся к варианту с подписанием нападающего киевского "Динамо" Владиславом упряжи. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Генуэзцы имели другие приоритеты на трансферное окно, однако Тома Анри выбрал "Венецию", а Сам Ламмерс - "Кальяри".

Теперь же "Дженоа" будет пытаться договориться с киевским "Динамо" о переходе упряжи, ведь "Сампдории", которая в последнее время активно ввела переговоры, не удалось это сделать.

"Грифоны" уже дважды пытались подписать Владислава в июле, однако безрезультатно. Ди Марцио отмечает, что клуб сделает и третью попытку.

Напомним, что Супряга находится на контракте с "Динамо" еще с августа 2018 года. С тех пор он провел за киевлян 41 матч, в которых отметился тремя голами и шестью ассист. Также он был отдан в аренду на один сезон в "Днепр-1", забив 15 голов за один розыгрыш УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
22.08.2021 в 18:20
Что они так в него вцепились. Неужели неограненный бриллиант и в Италии он взорвется
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.08.2021 в 18:23
Он и так уже взорвался! На пике карьеры, вот и хотят его все!
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
22.08.2021 в 18:13
Ця мильна опера вже набридла. І в даному випадку я співчуваю і самому Супрязі. Бовтатися як ... в ополонці - це не надто приємне відчуття.
Ответить
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
22.08.2021 в 18:08
"о переходе упряжи". Здесь всего десяток предложений. Неужели это так сложно - просмотреть текст, прежде чем швырять его на общий обзор?
Ответить
+2
-1
янковский ян (Запорожье)
22.08.2021 в 18:21
А никто не заморачиваться с переводом. Гугл перевел и все
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 17:50
Та сколько можно, отправьте его уже наконец то в Черноморец
Ответить
+2
0
dabo34
22.08.2021 в 17:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
+1
-1
Alexs22 (Киев)
22.08.2021 в 17:44
Автор ты лучший!
Ответить
+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.08.2021 в 17:37
Буде одним з кращих у серії А
Ответить
+3
-3
Judas (Киев)
22.08.2021 в 17:33
Пздц
Ответить
+2
-2
FC Energy (Новая Каховка)
22.08.2021 в 17:27
перевод на ру. огонь
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.08.2021 в 17:13
)))))))
Ответить
+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
22.08.2021 в 17:09
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...