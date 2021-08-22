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Динамо - Десна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Десна: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.08.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо - Десна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

fcdynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Борьба единоличного лидера против догоняющего и находящегося в зоне еврокубков коллектива. Неожиданными оказались роли. Единоличный лидер – "Десна", а догоняющий – "Динамо".

Киевляне на неделе неожиданно потеряли два очка, расписав мировую с "Ингульцом". "Десна" же в своем последнем поединке вырвала победу у "Днепра-1", воспользовавшись ошибками соперника. Однако скептики не устают связывать успехи черниговцев с везением. Матч против "Динамо" как раз и станет проверкой этой теории.

Смотрите прямую видеотрансляцию матча - ниже в плейере.

УПЛ. Пятый тур
22.08.2021. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского
Арбитр в поле - Игорь Пасхал

"Динамо" 21:30 "Десна"

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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