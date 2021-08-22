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Мариуполь вышел на поле в футболках с приветствием ко Дню Независимости Украины

Премьер-лига
(3 голосов)

Футболисты поздравили украинцев

Мариуполь вышел на поле в футболках с приветствием ко Дню Независимости Украины

Скриншот з каналу Футбол 1

Новина українською

"Мариуполь" принимает "Зарю" на стадионе имени Бойко в Мариуполе в рамках пятого тура УПЛ.

Футболисты азовцев вышли на поле перед матчем в футболках с приветствием, которое приурочено к 30-летию Независимости Украины.

Мариуполь вышел на поле в футболках с приветствием ко Дню Независимости Украины - изображение 1

Это первая команда из всех клубов УПЛ, кто вышел в подобных футболках.

На 20-ю минуту матча "Мариуполь" - "Заря" счет 0:0. Текстовую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

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В статье: Заря (Луганск) Мариуполь
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
22.08.2021 в 18:08
А в Зорі немає грошей на такі футболки?
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+2
0
Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 17:51
Очень важная новость
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0
-3
dabo34
22.08.2021 в 17:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1


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