Мариуполь вышел на поле в футболках с приветствием ко Дню Независимости Украины

"Мариуполь" принимает "Зарю" на стадионе имени Бойко в Мариуполе в рамках пятого тура УПЛ.

Футболисты азовцев вышли на поле перед матчем в футболках с приветствием, которое приурочено к 30-летию Независимости Украины.

Это первая команда из всех клубов УПЛ, кто вышел в подобных футболках.