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Мариуполь вышел на поле в футболках с приветствием ко Дню Независимости Украины
Футболисты поздравили украинцев
Скриншот з каналу Футбол 1
"Мариуполь" принимает "Зарю" на стадионе имени Бойко в Мариуполе в рамках пятого тура УПЛ.
Футболисты азовцев вышли на поле перед матчем в футболках с приветствием, которое приурочено к 30-летию Независимости Украины.
Это первая команда из всех клубов УПЛ, кто вышел в подобных футболках.
На 20-ю минуту матча "Мариуполь" - "Заря" счет 0:0. Текстовую трансляцию встречи можно посмотреть
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
22.08.2021 в 18:08
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 17:51
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