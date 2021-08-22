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Капитан Зари заблаговременно покинул поле в матче против Мариуполя из-за травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Рецидив?

Капитан Зари заблаговременно покинул поле в матче против Мариуполя из-за травмы

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

Капитан "Зари" Никита Шевченко не смог доиграть матч пятого тура УПЛ против "Мариуполя". В начале второго тайма голкипер травмировал заднюю часть правого бедра во время гола нападающего азовцев Кулакова в ворота луганчан.

Вместо Никиты на поле вышел его резервист - 21-летний Дмитрий Мацапура.

Напомним, что Шевченко только перед началом сезона вышел из лазарета после затяжного восстановления от подобной травмы. Возможно, у вратаря случился рецидив.

На 65 минуту матча счет на табло 1:4 в пользу подопечных Скрипника. Текстовую трансляцию можно посмотреть здесь.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Мариуполь
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Комментарии (2)
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Андрей(Киев) (Киев)
22.08.2021 в 18:58
Больше вратарей в Заре нет,на Рапид с Хацапурой?
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
22.08.2021 в 18:58
Нехай буде здоровий і трохи відпочине після супер гри у Відні! По сьогоднішньому матчу скажу наступне! Цирк під назвою УПЛ продовжується! Зоря отримавши свої кошти продовжує показувати фокуси щоб подумали, що УПЛ - це супер чемп! Насправді ж - це супер фарс!!Єдине сподобався перший гол Шахаба! Вони грати вміють проте не хочуть все одно все проплачено, так би мовити!!!
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+2
-1


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