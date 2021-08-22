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Капитан Зари заблаговременно покинул поле в матче против Мариуполя из-за травмы
Рецидив?
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Капитан "Зари" Никита Шевченко не смог доиграть матч пятого тура УПЛ против "Мариуполя". В начале второго тайма голкипер травмировал заднюю часть правого бедра во время гола нападающего азовцев Кулакова в ворота луганчан.
Вместо Никиты на поле вышел его резервист - 21-летний Дмитрий Мацапура.
Напомним, что Шевченко только перед началом сезона вышел из лазарета после затяжного восстановления от подобной травмы. Возможно, у вратаря случился рецидив.
На 65 минуту матча счет на табло 1:4 в пользу подопечных Скрипника. Текстовую трансляцию можно посмотреть
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