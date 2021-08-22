Капитан Зари заблаговременно покинул поле в матче против Мариуполя из-за травмы

Капитан "Зари" Никита Шевченко не смог доиграть матч пятого тура УПЛ против "Мариуполя". В начале второго тайма голкипер травмировал заднюю часть правого бедра во время гола нападающего азовцев Кулакова в ворота луганчан.

Вместо Никиты на поле вышел его резервист - 21-летний Дмитрий Мацапура.

Напомним, что Шевченко только перед началом сезона вышел из лазарета после затяжного восстановления от подобной травмы. Возможно, у вратаря случился рецидив.