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Так Рапид не пройти. Мариуполь - Заря 3:4

Премьер-лига
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(1 голосов)

Луганчане спустя полчаса игры вели в три гола, но едва не растеряли преимущество

Так Рапид не пройти. Мариуполь - Заря 3:4

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Если посмотреть на "Мариуполь" с точки зрения целей и задач, которые решает клуб, то особых причин для отставки Остапа Мироновича нет. Да, есть неудачи уже второй сезон подряд, но ведь главное - это воспитание молодёжи, а не счёт на табло. Однако, если анализировать ситуацию не просто в сухом остатке, а хотя бы раз посмотреть игру приазовцев, то можно впасть в депрессию.

Принято считать, что середина поля - это полкоманды. Сейчас Остап Маркевич вынужден играть без этой половины: Чех и Очеретько на больничном, Мишнёв вроде бы играет на уколах. Однако это не оправдывает игру "Мариуполя", который зачастую живо проводит первые минут 15, после чего превращается в посредственность даже по меркам Первой лиги. Нестабильность игры всего коллектива - это тоже из-за проблем с центрхавами?

Но начиналось для хозяев всё очень хорошо. Казалось, что для "Зари" продолжается австрийский кошмар и кризис намного глубже. К тому же, продолжился парад нереализации у самих луганчан: например, Шахаб с трёх метров, замыкая кросс от Жуниньо, не попал в створ.

Командная и индивидуальная скорости у хозяев были очень хорошие. Да, острых моментов особо не было, однако чувствовалось, что "Мариуполь" нагнетал у ворот Никиты Шевченко. Впрочем, активности приазовцев хватило на уже анонсированные минут 15, после чего "Заря" уверенно взяла ситуацию под контроль. Этот контроль привёл к трём голам.

0:1 - соперники считали, сколько Гладкий в штрафной спиной к воротам сделает касаний. Форвард откатил на Назарину, который из-за штрафной пробил почти в "девятку".

0:2 - великолепная диагональ со своей половины от Назарины налево, Шахаб под углом реализовал выход один на один.

0:3 - теперь уже Кочергин нарисовал шикарную передачу налево, а Жуниньо выполнил подачу точно на голову Гладкому.

Феерические десять минут, после которых тайм практически доигрывали. "Мариуполь" в атаку ходил, но сам не понимал, зачем.

Однако в дебюте второго тайма хозяевам удалось быстро забить. "Голевую" сделал один из лучших игроков матча (без сарказма) Назарина. Егор дождался, пока его обворует Кулаков, убежит один на один и реализует момент.

Ещё оставалось достаточно времени для камбэка, но "Заря" игру не отпускала и сама забила четвёртый, фактически закрыв игру. Гол организовал Имереков: центральный защитник сам перехватил мяч на чужой половине, выкатил под удар Шахабу и это дубль иранца. Как же легко и непринуждённо в этой атаке Макс сделал ассист на партёра по команде. О каких проблемах в игре могла идти речь? Поэтому, скорее всего, вы бы поверили в пятый гол "Зари", а не второй от "Мариуполя". Однако реальность оказалось шокирующей.

2:4 - 19-летний Денис Свитюха в своём дебютном матче на взрослом уровне одним из первых дальних ударов в карьере отправляет мяч в правую "шестёрку". Мацапура в этот момент показал, почему Шевченко сейчас номер один в команде и почему его против "Рапида" может очень не хватать.

3:4 - Микитишин до этого на уровне УПЛ также не забивал, а сегодня прекрасно (в том числе благодаря рикошету) положил снаряд под стоечку: ещё одна попытка среагировать Мацапуры снова ни к чему не привела.

Финал игры добавил эмоций. В первом тайме такого драйва не чувствовалось, а футбол был похож больше на двусторонку, где юниоры безрезультатно бились с мастерами. Во второй половине мастера решили, что нужно поберечь силы на третий тайм, да и у мариупольцев начало залетать практически всё.

Итоговый результат очень неоднозначен. "Заре" уже в ближайший четверг нужно будет забивать три в ворота "Рапида". Сегодня для такого количества голов хватило практически полчаса. Но если события в дальнейшем так будут развиваться и в еврокубке, то уже хочется этот матч не видеть. "Мариуполю" повезло вернуться в игру. Именно повезло. Желание у команды есть, и это прекрасно, однако сегодня два из трёх мячей были забиты идеальными ударами, что от приазовцев увидишь очень редко. Стало ли после встречи меньше вопросов к Остапу Маркевичу? Нет. Стало ли больше уверенности в "Заре" после этой победы и накануне Лиги Европы? Ответ аналогичен.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ассистенты: Михаил Юхименко (Луцк), Петр Котубей (Ужгород)
ФК Мариуполь - Заря 3:4
Голы: Андрей Кулаков 47, Денис Свитюха 79, Артур Микитишин 89 - Егор Назарина 22, Шахаб Захеди 28, Александр Гладкий 32, Шахаб Захеди 60
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Станислав Микицей (Михаил Удод 46), Владислав Клименко (Артур Микитишин 72), Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Алексей Кащук (Денис Свитюха 46), Денис Шостак (Михаил Хромей 63), Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Андрей Кулаков (Богдан Вьюнник 57), Петр Стасюк
Заря: Никита Шевченко (Дмитрий Мацапура 49), Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин (Раймонд Фримпонг 62), Шахаб Захеди (Агрон Руфати 70), Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Кристиан Даль 62), Владислав Кабаев, Сергей Булеца (Максим Лунёв 62), Егор Назарина, Максим Имереков
Предупреждения: Владислав Клименко 41, Денис Шостак 50, Дмитрий Мишнёв 90+2 - Дмитрий Хомченовский 27, Владислав Кабаев 66, Ловро Цвек 78, Максим Лунёв 82, Раймонд Фримпонг 90+2, Дмитрий Мацапура 90+5

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск)
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Комментарии (21)
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2.dc (Николаев)
22.08.2021 в 20:11
Не отыграют они у Рапида. Когда б "мужики", ещё б можно было на что-то надеяться, но Скрипник своей "правильностью" всю" дурь" из команды вывел. Играют, как могут, но чтоб выше головы прыгнуть … не, и не подходи … (
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.08.2021 в 19:34
....ну а старший выбрал чудо - это чудо из чудес: жить в Европе, дарить шубы, контролировать процесс...... Голубая братва, голубая братва, голубая братва...... Голубая!
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+3
-7
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СТОП крот (Киев)
22.08.2021 в 19:57
Забыл боярышника бухнуть? Или антрацит из крови выветрился?
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+3
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.08.2021 в 20:01
А тебя град побил или маку поел? Голуболиз, а ты знаток в бояре? Со вкусом черники любишь? Оки-доки))))
+1
-4
avatar
СТОП крот (Киев)
22.08.2021 в 20:12
Общаясь с фанатами бразильской помойки хочешь-не хочешь станешь знатоком бояры. У 99% фанатов землероек боярышник выел мозг, приходится адаптироваться к вашему уровню
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.08.2021 в 19:22
Рапід вже не пройдуть. Головне в четвер набрати для рейтингу очки
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+8
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.08.2021 в 19:47
Это точно!
Ответить
+2
0
Геродот (Винница)
22.08.2021 в 19:19
Заря слишком рано поверила в победу, за что чуть не поплатилась. С такой разболтанной игрой в защите Рапид точно не пройдешь. Что касается Мариуполя, то при Маркевиче команда явно деградировала. Защита - проходной двор, на 30-й минуте уже горели 0:3. Да, три гола отыграли. Но первый Заря сама себе привезла, а два других были забиты, когда основа Зари и вратарь уже сидели на банке. В общем, Мариуполь проиграл четвертую игру подряд и будет скорее всего одним из претендентов на вылет в пердив.
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+6
-1
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ШашлычОк (Черкассы)
22.08.2021 в 19:15
мазохисты однако)))
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.08.2021 в 19:12
Хотелось чтобы вконце сравнили....
Ответить
+4
-8
Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.08.2021 в 19:28
Кого з ким?)
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.08.2021 в 20:04
Днище с г..ном))
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.08.2021 в 20:12
Т9 )
0
0
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jnp49 (ОДЕССА)
22.08.2021 в 19:09
Респект МАРИУПОЛЮ - боролись до конца, а ЗАРЯ - откровенно разочаровала.., с психологией у команды явно НЕЛАДЫ!
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+4
-1
старий фан (Рівне)
22.08.2021 в 19:04
А хтось сумнівається? Рапід не Маріуполь. Заря витягне в Запоріжжі мінімум 2 м'ячі і програє. Не тіште себе ілюзіями. Хтось каже, що Заря на рівних грала з Рапідом. Маріуполь теж на рівних з усіма грає, але останнє місце. Так із Зарьою в Європі.
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+5
-2
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
22.08.2021 в 19:02
Це не заруба а цирк! Все проплачено наперед! Все одно перемогли!!!
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0
-11
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Viktor Ivanjvich
22.08.2021 в 18:59
ЗАРЯ выиграла ,но осадок очень плохой- опять защита у ЗАРИ рулит. Скрипник вообще понимаеет что делаеет. выпускает ТРОИХ совершенно не подготовленных,. И Заря поплыла. Ленев вышел и зачем? Самый перспективный был среди днепропетровкого десанта в своё время-но сейчас воообще совсем никакой. Кочергину что запретили бить по воротах- даже в убойной ситуации отдает пас. Руфати- изза него забили второй мяч. НАВЗАРИНА это герой матча -красава просто-такой гол положил , такой гол привез к тому же Шевченко травму получил. ВСЁ ТОЖЕ ОСТАЛОСЬ. Защита и ещё раз защита. как не странно понравился ЦВЕК-он был ЦЗ - и конечно ЖК получил при монзуль бы получил КК.
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+1
-1
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СТОП крот (Киев)
22.08.2021 в 18:58
Нормас. Вонючая кротячая помойка на вылете.
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+7
-10
Acsakal (Kharkov)
22.08.2021 в 18:56
У Зорі 6 попереджень!?
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+3
0
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Viktor Ivanjvich
22.08.2021 в 19:02
Любят судьи зарю-особенно когда играют с донецкими.
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+6
-3
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.08.2021 в 18:54
Вот это заруба!!! Говорят, что УПЛ не интересна))) Но Заря в ЛЕ не пройдёт.
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+7
-1


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