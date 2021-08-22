Так Рапид не пройти. Мариуполь - Заря 3:4

Если посмотреть на "Мариуполь" с точки зрения целей и задач, которые решает клуб, то особых причин для отставки Остапа Мироновича нет. Да, есть неудачи уже второй сезон подряд, но ведь главное - это воспитание молодёжи, а не счёт на табло. Однако, если анализировать ситуацию не просто в сухом остатке, а хотя бы раз посмотреть игру приазовцев, то можно впасть в депрессию.

Принято считать, что середина поля - это полкоманды. Сейчас Остап Маркевич вынужден играть без этой половины: Чех и Очеретько на больничном, Мишнёв вроде бы играет на уколах. Однако это не оправдывает игру "Мариуполя", который зачастую живо проводит первые минут 15, после чего превращается в посредственность даже по меркам Первой лиги. Нестабильность игры всего коллектива - это тоже из-за проблем с центрхавами?

Но начиналось для хозяев всё очень хорошо. Казалось, что для "Зари" продолжается австрийский кошмар и кризис намного глубже. К тому же, продолжился парад нереализации у самих луганчан: например, Шахаб с трёх метров, замыкая кросс от Жуниньо, не попал в створ.

Командная и индивидуальная скорости у хозяев были очень хорошие. Да, острых моментов особо не было, однако чувствовалось, что "Мариуполь" нагнетал у ворот Никиты Шевченко. Впрочем, активности приазовцев хватило на уже анонсированные минут 15, после чего "Заря" уверенно взяла ситуацию под контроль. Этот контроль привёл к трём голам.

0:1 - соперники считали, сколько Гладкий в штрафной спиной к воротам сделает касаний. Форвард откатил на Назарину, который из-за штрафной пробил почти в "девятку".

0:2 - великолепная диагональ со своей половины от Назарины налево, Шахаб под углом реализовал выход один на один.

0:3 - теперь уже Кочергин нарисовал шикарную передачу налево, а Жуниньо выполнил подачу точно на голову Гладкому.

Феерические десять минут, после которых тайм практически доигрывали. "Мариуполь" в атаку ходил, но сам не понимал, зачем.

Однако в дебюте второго тайма хозяевам удалось быстро забить. "Голевую" сделал один из лучших игроков матча (без сарказма) Назарина. Егор дождался, пока его обворует Кулаков, убежит один на один и реализует момент.

Ещё оставалось достаточно времени для камбэка, но "Заря" игру не отпускала и сама забила четвёртый, фактически закрыв игру. Гол организовал Имереков: центральный защитник сам перехватил мяч на чужой половине, выкатил под удар Шахабу и это дубль иранца. Как же легко и непринуждённо в этой атаке Макс сделал ассист на партёра по команде. О каких проблемах в игре могла идти речь? Поэтому, скорее всего, вы бы поверили в пятый гол "Зари", а не второй от "Мариуполя". Однако реальность оказалось шокирующей.

2:4 - 19-летний Денис Свитюха в своём дебютном матче на взрослом уровне одним из первых дальних ударов в карьере отправляет мяч в правую "шестёрку". Мацапура в этот момент показал, почему Шевченко сейчас номер один в команде и почему его против "Рапида" может очень не хватать.

3:4 - Микитишин до этого на уровне УПЛ также не забивал, а сегодня прекрасно (в том числе благодаря рикошету) положил снаряд под стоечку: ещё одна попытка среагировать Мацапуры снова ни к чему не привела.

Финал игры добавил эмоций. В первом тайме такого драйва не чувствовалось, а футбол был похож больше на двусторонку, где юниоры безрезультатно бились с мастерами. Во второй половине мастера решили, что нужно поберечь силы на третий тайм, да и у мариупольцев начало залетать практически всё.

Итоговый результат очень неоднозначен. "Заре" уже в ближайший четверг нужно будет забивать три в ворота "Рапида". Сегодня для такого количества голов хватило практически полчаса. Но если события в дальнейшем так будут развиваться и в еврокубке, то уже хочется этот матч не видеть. "Мариуполю" повезло вернуться в игру. Именно повезло. Желание у команды есть, и это прекрасно, однако сегодня два из трёх мячей были забиты идеальными ударами, что от приазовцев увидишь очень редко. Стало ли после встречи меньше вопросов к Остапу Маркевичу? Нет. Стало ли больше уверенности в "Заре" после этой победы и накануне Лиги Европы? Ответ аналогичен.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Михаил Юхименко (Луцк), Петр Котубей (Ужгород)

ФК Мариуполь - Заря 3:4

Голы: Андрей Кулаков 47, Денис Свитюха 79, Артур Микитишин 89 - Егор Назарина 22, Шахаб Захеди 28, Александр Гладкий 32, Шахаб Захеди 60

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Станислав Микицей (Михаил Удод 46), Владислав Клименко (Артур Микитишин 72), Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Алексей Кащук (Денис Свитюха 46), Денис Шостак (Михаил Хромей 63), Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Андрей Кулаков (Богдан Вьюнник 57), Петр Стасюк

Заря: Никита Шевченко (Дмитрий Мацапура 49), Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин (Раймонд Фримпонг 62), Шахаб Захеди (Агрон Руфати 70), Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Кристиан Даль 62), Владислав Кабаев, Сергей Булеца (Максим Лунёв 62), Егор Назарина, Максим Имереков

Предупреждения: Владислав Клименко 41, Денис Шостак 50, Дмитрий Мишнёв 90+2 - Дмитрий Хомченовский 27, Владислав Кабаев 66, Ловро Цвек 78, Максим Лунёв 82, Раймонд Фримпонг 90+2, Дмитрий Мацапура 90+5