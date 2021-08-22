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Голепад. Мариуполь - Заря 3:4. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
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Команди на славу постаралися в атаці

Голепад. Мариуполь - Заря 3:4. Видео голов и обзор матча

УПЛ/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча пятого тура УПЛ, в котором "Мариуполь" дома проиграл "Заре". Луганчане еще в первом тайме забили трижды в ворота "азовцев". Подопечные Маркевича смогли отыграть один гол сразу после перерыва, еще и во время этого взятия ворот травмировался основной голкипер Никита Шевченко. Несмотря на второй забитый гол от Шахаба (четвертый "Зари"), 21-летний вратарь дважды пропустил от еще младших Свитюха и Микитишина.

ФК Мариуполь - Заря 3:4

Голы: Андрей Кулаков 47, Денис Свитюха 79, Артур Микитишин 89 - Егор Назарина 22, Шахаб Захеди 28, Александр Гладкий 32, Шахаб Захеди 60

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В статье: Заря (Луганск) Мариуполь
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