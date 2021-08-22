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Луческу выписали из больницы
Румын возвращается к работе
Фото: ФК Динамо
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу выздоровел после перенесенной операции. Врачи позволили румынскому специалисту приступить к работе с командой. Об этом сообщает meta-ratings.com.
Также источник отмечает, что Луческу присутствовал на одной из тренировок перед матчем с “Десной”, однако своими подопечными не управлял - этим занимались его помощники.
Румын прибудет и непосредственно на матч против черниговцев, но пока неизвестно как именно он будет руководить игрой: со скамейки запасных или с VIP-трибуны.
Стартовый свисток поединка прозвучит сегодня, 22 августа, в 21:30. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.
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