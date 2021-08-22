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Луческу выписали из больницы

Премьер-лига
(2 голосов)

Румын возвращается к работе

Луческу выписали из больницы

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу выздоровел после перенесенной операции. Врачи позволили румынскому специалисту приступить к работе с командой. Об этом сообщает meta-ratings.com.

Также источник отмечает, что Луческу присутствовал на одной из тренировок перед матчем с “Десной”, однако своими подопечными не управлял - этим занимались его помощники.

Румын прибудет и непосредственно на матч против черниговцев, но пока неизвестно как именно он будет руководить игрой: со скамейки запасных или с VIP-трибуны.

Стартовый свисток поединка прозвучит сегодня, 22 августа, в 21:30. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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В статье: Мирча Луческу Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
meta-ratings.com

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Комментарии (7)
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Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 21:07
Здоровья мистер
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+1
0
Romb_DK (Київ)
22.08.2021 в 21:04
Гарна новина! У кротів вже пукани рвуться від такої звістки
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+1
-1
schabay (Краснодон)
22.08.2021 в 21:19
Дед выйдет на поле и...наваляет зажравшимся голубкам...забегают ,но в голову...
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.08.2021 в 20:57
Я пожалуй посмотрю этот матч! Луческу - дед который стал голубым. Докатился до дна на старости(((
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0
-2
Romb_DK (Київ)
22.08.2021 в 21:03
С Лучём всё в порядке в отличие от погнанного с Даунбаса дырявого голубца
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+1
0
Соколов (Никополь)
22.08.2021 в 21:08
Про рыжего это точно
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.08.2021 в 20:49
Так даже приятнее будет драть голубых!
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0
-2


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