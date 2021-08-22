Дебют Антюха и снова Гармаш-форвард. Стал известен состав Динамо на матч против Десны

"Динамо" и "Десна" своей личной встречей закроют воскресный слот матчей Украинской Премьер-лиги. Главный тренер киевлян Мирча Луческу выбрал такой состав на игру:

Бойко - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Антюх - Гармаш.

Отметим, что для Антюха этот матч станет дебютным в футболке "Динамо". Также добавим, что в заявке киевлян на матч отсутствует голкипер Георгий Бущан.

Добавим, что наставник "бело-синих" Мирча Луческу тоже будет присутствовать на игре.

Поединок запланирован на 21:30. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.