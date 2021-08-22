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Дебют Антюха и снова Гармаш-форвард. Стал известен состав Динамо на матч против Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирча Луческу уже будет с командой

Дебют Антюха и снова Гармаш-форвард. Стал известен состав Динамо на матч против Десны

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" и "Десна" своей личной встречей закроют воскресный слот матчей Украинской Премьер-лиги. Главный тренер киевлян Мирча Луческу выбрал такой состав на игру:

Бойко - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Антюх - Гармаш.

Отметим, что для Антюха этот матч станет дебютным в футболке "Динамо". Также добавим, что в заявке киевлян на матч отсутствует голкипер Георгий Бущан.

Добавим, что наставник "бело-синих" Мирча Луческу тоже будет присутствовать на игре.

Поединок запланирован на 21:30. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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В статье: Денис Гармаш Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Денис Антюх
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Комментарии (3)
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Maxam (Чернівці)
22.08.2021 в 21:19
Наконец-то поняли что Бущан днище.
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.08.2021 в 20:59
Бойко - это хорошо!!
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+2
-1
Fishing 555 (Rivne)
22.08.2021 в 20:58
Опять энтот Сельмаш
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+2
-1


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