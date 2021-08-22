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Дебют Антюха и снова Гармаш-форвард. Стал известен состав Динамо на матч против Десны
Мирча Луческу уже будет с командой
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" и "Десна" своей личной встречей закроют воскресный слот матчей Украинской Премьер-лиги. Главный тренер киевлян Мирча Луческу выбрал такой состав на игру:
Бойко - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Антюх - Гармаш.
Отметим, что для Антюха этот матч станет дебютным в футболке "Динамо". Также добавим, что в заявке киевлян на матч отсутствует голкипер Георгий Бущан.
Добавим, что наставник "бело-синих" Мирча Луческу тоже будет присутствовать на игре.
Поединок запланирован на 21:30. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть здесь.
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