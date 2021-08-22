Скрипник: Ожидания он нашей команды немного завышены

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своих подопечных в поединке против "Мариуполя":

"Хотелось доиграть спокойней. Всегда в футболе так бывает – индивидуальная ошибка, реакция соперника, и потом начинается то, что мы увидели в конце игры.

Будем теперь все делать, чтобы порадовать и себя, и болельщиков, и скептиков, которые на нас ревностно смотрят. Может быть, ожидания от нашей команды чуть-чуть завышены.

Мы сами переживаем, как мы пропускаем голы. Это все концентрация. Когда силы на исходе, то получаются такие концовки, как в этой игре. Тем не менее мы выиграли и довольны этим", - сказал Скрипник.