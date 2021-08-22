Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник: Ожидания он нашей команды немного завышены
Наставник доволен тремя очками
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своих подопечных в поединке против "Мариуполя":
"Хотелось доиграть спокойней. Всегда в футболе так бывает – индивидуальная ошибка, реакция соперника, и потом начинается то, что мы увидели в конце игры.
Будем теперь все делать, чтобы порадовать и себя, и болельщиков, и скептиков, которые на нас ревностно смотрят. Может быть, ожидания от нашей команды чуть-чуть завышены.
Мы сами переживаем, как мы пропускаем голы. Это все концентрация. Когда силы на исходе, то получаются такие концовки, как в этой игре. Тем не менее мы выиграли и довольны этим", - сказал Скрипник.
После пяти сыгранных матчей "Заря" набрала семь очков и теперь занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Следующий поединок луганчане проведут против венского "Рапида" на "Славутич Арене" в Запорожье 26 августа. Стартовый свисток матча плей-офф раунда Лиги Европы запланирован на 19:30.
Популярное сейчас
- Нападающий Динамо готов покинуть клуб ради Серии А
- Салернитана нацелилась на вингера Динамо
- Рябоконь: Хачериди еще не сказал своего последнего слова
- Сразу пять игроков основы Шахтера не вошли в заявку на игру против Черноморца
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО