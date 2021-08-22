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Скрипник: Ожидания он нашей команды немного завышены

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник доволен тремя очками

Скрипник: Ожидания он нашей команды немного завышены

Фото: ФК Заря Луганск

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Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своих подопечных в поединке против "Мариуполя":

"Хотелось доиграть спокойней. Всегда в футболе так бывает – индивидуальная ошибка, реакция соперника, и потом начинается то, что мы увидели в конце игры.

Будем теперь все делать, чтобы порадовать и себя, и болельщиков, и скептиков, которые на нас ревностно смотрят. Может быть, ожидания от нашей команды чуть-чуть завышены.

Мы сами переживаем, как мы пропускаем голы. Это все концентрация. Когда силы на исходе, то получаются такие концовки, как в этой игре. Тем не менее мы выиграли и довольны этим", - сказал Скрипник.

После пяти сыгранных матчей "Заря" набрала семь очков и теперь занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Следующий поединок луганчане проведут против венского "Рапида" на "Славутич Арене" в Запорожье 26 августа. Стартовый свисток матча плей-офф раунда Лиги Европы запланирован на 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Мариуполь
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Источник:
УПЛ ONLINE

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