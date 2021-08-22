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Каспарс Дубра: Задача для Александрии - попасть в зону еврокубков

Премьер-лига
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Амбициозно

Каспарс Дубра: Задача для Александрии - попасть в зону еврокубков

fco.com.ua

Новина українською

Капитан "Александрии" Каспарс Дубра прокомментировал задачи на сезон для команды:

"Понятно, что все зависит от того, как мы будем играть, но задача – попасть в зону еврокубков – вполне реальная. Сейчас очень важно в этих шести матчах набрать максимум очков, потому что это трудный период для нас, постоянные переезды, выездные поединки. В общем, я думаю, что эта задача нам по силам.

Многие факторы должны сыграть, чтобы мы достигли этой цели. Чтобы не было травмированных футболистов, чтобы игроки не выпадали, чтобы не было дисквалификаций, потому что у нас есть костяк, несколько человек выпадает и тогда уже труднее становится. Также должна быть футбольная удача", - сказал Дубра.

"Александрия" пока с 10 очками после пяти сыгранных матчей занимает шестое место в УПЛ.

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В статье: Каспарс Дубра Александрия
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Источник:
meta-ratings.com

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