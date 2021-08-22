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Каспарс Дубра: Задача для Александрии - попасть в зону еврокубков
Амбициозно
fco.com.ua
Капитан "Александрии" Каспарс Дубра прокомментировал задачи на сезон для команды:
"Понятно, что все зависит от того, как мы будем играть, но задача – попасть в зону еврокубков – вполне реальная. Сейчас очень важно в этих шести матчах набрать максимум очков, потому что это трудный период для нас, постоянные переезды, выездные поединки. В общем, я думаю, что эта задача нам по силам.
Многие факторы должны сыграть, чтобы мы достигли этой цели. Чтобы не было травмированных футболистов, чтобы игроки не выпадали, чтобы не было дисквалификаций, потому что у нас есть костяк, несколько человек выпадает и тогда уже труднее становится. Также должна быть футбольная удача", - сказал Дубра.
"Александрия" пока с 10 очками после пяти сыгранных матчей занимает шестое место в УПЛ.
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