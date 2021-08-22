УПЛ. Динамо - Десна 4:0. Слишком легко

Единоличный лидер против претендента на высокие позиции – прогнозируемый и ожидаемый статус поединка. Неожиданными были роли. В качестве единоличного лидера выступила "Десна", а в ранге претендента – "Динамо".

Матч центральный в туре, но как-то слишком легко "Динамо" одержало свою победу. Точнее, так: слишком слабым было противодействие "Десны". Не сказать, что черниговцы выступили в каком-то необычном составе: Масалов заменил Селина, в центр защиты сместился Сафронов, Завийский действовал на правом фланге обороны, а Картушов – в полузащите. Все остальные были на своих привычных местах. Две неожиданности были в составе "Динамо": Бойко вместо травмированного Бущана и Антюх, а не Караваев / Де Пена / Родригес на фланге полузащиты.

"Десна" играла на контратаках. Мало держала мяч и проводила мало позиционных атак, но создала три добротных момента для взятия ворот за тайм. Лучшим был эпизод с участием Калитвинцева: к его прострелу / удару не дотянулся Картушов, но мяч и так мог нырнуть под перчаткой Бойко.

Таких моментов, когда на передачу из глубины открывались игроки "Десны" в штрафной, было несколько. Запомнился также выпад Тотовицкого, который, впрочем, не увенчался акцентированным ударом по воротам. Четко бил только Безбородько на второй или третьей минуте матча – тогда не хватило точности.

Этого будто и не мало. Но по сравнению с динамовским креативом – слезы. "Десна" играла вторым номером и должна была отбиваться от позиционных атак. Удар Шапаренко побеспокоил Литовку, на прострел Миколенко не откликнулся Гармаш. Затем уже Денис пасовал с надеждой на то, что замкнут партнеры, но мяч в ходе атаки вышел за линию ворот. Уже после этого в ход пошла тяжелая артиллерия – дальние удары Цыганкова и Сидорчука. Было перспективно, но безрезультатно.

Как следует забивать такие голы, партнерам показал Виталий Буяльский. Лидер "Динамо" принял передачу от Шапаренко за пределами штрафной площади и пробил по недосягаемой для Литовка траектории. И пока "Десна" приходила в себя от нокдауна, "Динамо" забило второй раз. Антюх вырвался на ударную позицию, но не переиграл вратаря. Гармаш спешил на добивание, однако мяч оказался в ногах у Буяльского. Сафронов против него сыграл в подкате и ошибся – в ноги, а не в снаряд. После просмотра видеоповтора арбитр Пасхал таки назначил пенальти, который уверенно реализовал Цыганков. Дело сделано?

Как показал второй тайм, да. "Десна" не сумела перестроиться и переломить ход событий. Картушов на старте 45-минутки заострял передачами, но катастрофически не хватало ударов. Выход Будкивского ничего не изменил. А вот Шкурин, дебютировавший за "Динамо", свой плюсик к карме получил. Именно он навязал борьбу Завийскому после длинной передачи Бойко, заставив защитника ошибиться. Вместо сброса на Литовку вышел результативный пас на Буяльского – 3:0.

Важнейшее событие заключительного отрезка поединка - выход один на один с вратарем Шкурина. Буяльский отправил партнера в прорыв, Илья кивнул Сафронова и из свободной зоны пробил ... над перекладиной. Расстроился, хотя перспективы команды этот ляп реализации не повлиял. Большое влияние на личные перспективы и настроение нападающего. Но исправился белорус очень быстро: подача с углового, удар Ильи, рикошет от Завийского. Автогол как заслуга новичка "Динамо".

"Десне" прилетело все, что раньше обходило ворота этой команды. Зато в атаке мы не увидели привычной изобретательности от Калитвинцева, Тотовицкого и компании. Лидер оказался несостоятельным конкурировать с претендентом. "Динамо" провело отличный матч и закономерно поднялось на вершину турнирной таблицы. Осечка с "Ингульцом" уже забыта.

Киев. "Динамо" им. Лобановского

Арбитр в поле: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Матяш (Донецк)

"Динамо" - "Десна" 4:0

Голы: Виталий Буяльский 30, Виктор Цыганков 37 (пен.), Виталий Буяльский 56, Тарас Завийский 78 (авт.)

"Динамо": Денис Бойко, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 67), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (Александр Караваев 68), Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Илья Шкурин 46), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота (Александр Тымчик 67), Томаш Кендзёра, Денис Антюх (Богдан Леднев 78)

"Десна": Игорь Литовка, Евгений Цымбалюк, Александр Сафронов, Александр Масалов (Илья Шевцов 78), Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Сергей Болбат 46), Андрей Тотовицкий (Максим Дегтярёв 86), Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Тарас Завийский, Денис Безбородько (Филипп Будковский 46)

Предупреждения: Виталий Буяльский 34, Николай Шапаренко 55, Александр Тымчик 90 - Андрей Домбровский 4, Тарас Завийский 45+2