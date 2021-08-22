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УПЛ. Динамо - Десна 4:0. Слишком легко

Премьер-лига
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Лидер чемпионата не выдержал темп

УПЛ. Динамо - Десна 4:0. Слишком легко

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Единоличный лидер против претендента на высокие позиции – прогнозируемый и ожидаемый статус поединка. Неожиданными были роли. В качестве единоличного лидера выступила "Десна", а в ранге претендента – "Динамо".

Матч центральный в туре, но как-то слишком легко "Динамо" одержало свою победу. Точнее, так: слишком слабым было противодействие "Десны". Не сказать, что черниговцы выступили в каком-то необычном составе: Масалов заменил Селина, в центр защиты сместился Сафронов, Завийский действовал на правом фланге обороны, а Картушов – в полузащите. Все остальные были на своих привычных местах. Две неожиданности были в составе "Динамо": Бойко вместо травмированного Бущана и Антюх, а не Караваев / Де Пена / Родригес на фланге полузащиты.

"Десна" играла на контратаках. Мало держала мяч и проводила мало позиционных атак, но создала три добротных момента для взятия ворот за тайм. Лучшим был эпизод с участием Калитвинцева: к его прострелу / удару не дотянулся Картушов, но мяч и так мог нырнуть под перчаткой Бойко.

Таких моментов, когда на передачу из глубины открывались игроки "Десны" в штрафной, было несколько. Запомнился также выпад Тотовицкого, который, впрочем, не увенчался акцентированным ударом по воротам. Четко бил только Безбородько на второй или третьей минуте матча – тогда не хватило точности.

Этого будто и не мало. Но по сравнению с динамовским креативом – слезы. "Десна" играла вторым номером и должна была отбиваться от позиционных атак. Удар Шапаренко побеспокоил Литовку, на прострел Миколенко не откликнулся Гармаш. Затем уже Денис пасовал с надеждой на то, что замкнут партнеры, но мяч в ходе атаки вышел за линию ворот. Уже после этого в ход пошла тяжелая артиллерия – дальние удары Цыганкова и Сидорчука. Было перспективно, но безрезультатно.

Как следует забивать такие голы, партнерам показал Виталий Буяльский. Лидер "Динамо" принял передачу от Шапаренко за пределами штрафной площади и пробил по недосягаемой для Литовка траектории. И пока "Десна" приходила в себя от нокдауна, "Динамо" забило второй раз. Антюх вырвался на ударную позицию, но не переиграл вратаря. Гармаш спешил на добивание, однако мяч оказался в ногах у Буяльского. Сафронов против него сыграл в подкате и ошибся – в ноги, а не в снаряд. После просмотра видеоповтора арбитр Пасхал таки назначил пенальти, который уверенно реализовал Цыганков. Дело сделано?

Как показал второй тайм, да. "Десна" не сумела перестроиться и переломить ход событий. Картушов на старте 45-минутки заострял передачами, но катастрофически не хватало ударов. Выход Будкивского ничего не изменил. А вот Шкурин, дебютировавший за "Динамо", свой плюсик к карме получил. Именно он навязал борьбу Завийскому после длинной передачи Бойко, заставив защитника ошибиться. Вместо сброса на Литовку вышел результативный пас на Буяльского – 3:0.

Важнейшее событие заключительного отрезка поединка - выход один на один с вратарем Шкурина. Буяльский отправил партнера в прорыв, Илья кивнул Сафронова и из свободной зоны пробил ... над перекладиной. Расстроился, хотя перспективы команды этот ляп реализации не повлиял. Большое влияние на личные перспективы и настроение нападающего. Но исправился белорус очень быстро: подача с углового, удар Ильи, рикошет от Завийского. Автогол как заслуга новичка "Динамо".

"Десне" прилетело все, что раньше обходило ворота этой команды. Зато в атаке мы не увидели привычной изобретательности от Калитвинцева, Тотовицкого и компании. Лидер оказался несостоятельным конкурировать с претендентом. "Динамо" провело отличный матч и закономерно поднялось на вершину турнирной таблицы. Осечка с "Ингульцом" уже забыта.

Киев. "Динамо" им. Лобановского
Арбитр в поле: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Матяш (Донецк)
"Динамо" - "Десна" 4:0
Голы: Виталий Буяльский 30, Виктор Цыганков 37 (пен.), Виталий Буяльский 56, Тарас Завийский 78 (авт.)

"Динамо": Денис Бойко, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 67), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (Александр Караваев 68), Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Илья Шкурин 46), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота (Александр Тымчик 67), Томаш Кендзёра, Денис Антюх (Богдан Леднев 78)

"Десна": Игорь Литовка, Евгений Цымбалюк, Александр Сафронов, Александр Масалов (Илья Шевцов 78), Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Сергей Болбат 46), Андрей Тотовицкий (Максим Дегтярёв 86), Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Тарас Завийский, Денис Безбородько (Филипп Будковский 46)

Предупреждения: Виталий Буяльский 34, Николай Шапаренко 55, Александр Тымчик 90 - Андрей Домбровский 4, Тарас Завийский 45+2

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (47)
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Американец 2000
22.08.2021 в 23:32
Десна с самого начала не стремилась к воротам Динамо (((( Было понятно что игра сливается (((( За такие сливы команды вообще дисквалифицируют ((((Где наши судьи за честную игру ???Будет разбор ? Или с Суркисом безтолку судиться ??? ((((
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.08.2021 в 23:32
Фарт для Десни закінчився. Тепер головне утриматися у верхній половині.
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Romerik (YNWA)
22.08.2021 в 23:32
І през. того клубу хоче єврокубки в Чернігів... Які вам нах*й єврокубки, якщо ви програєте безвольно Динамо, яке в європі мягко кажучи не на перших ролях, як і Шд.
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dp_dp (Ukraine)
22.08.2021 в 23:31
Кто из Десны “лидера”сделал? В равной игре с Мариуполем повезло в конце забить, как и с глупостью тех, кто удалился у Днепра? Ну бывает. Но говорить о Десне как о лидере - это было равносильно тому, что бы рассуждать о Колосе как об основном претенденте на групповую стадию ЛЧ.
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Лекарь (село Дарница)
22.08.2021 в 23:30
Как бы, когда нет автобуса, то и игра легче дается. С победой всех, кто за Динамо!
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0
0
amg333 (Kyiv )
22.08.2021 в 23:30
Гегемон возвращается на свое законное первое место!!!
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0
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Gafan777 (Каменка)
22.08.2021 в 23:33
Гегемония закончена в 90-х , не смеши
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0
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pilips111 (Чернигов)
22.08.2021 в 23:29
Защиты нет у Десны. Сафпронов, Завийский очень слабые.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
22.08.2021 в 23:30
Ниже, скоро Хач подтянется, будет супер защита
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
22.08.2021 в 23:30
В этом матче не было ни одного номинального центрального защитника.
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0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
22.08.2021 в 23:30
заберите Фаворова с имрековым
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+1
-1
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Next-R (Киев)
22.08.2021 в 23:29
Вітаю ДК з перемогою та поверненням на 1 сходинку. Цей матч показав що минулий з Інгульцем чиста випадковість та збіг обставин. Антюх на сьогодні вигладає краще де Пени (не хоче, хай їде). Крім Кендзьори на Шкуріна - всі Українці.
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+3
-2
osadob07 (жмеринка)
22.08.2021 в 23:31
ну давай ещё пару хвалебных од
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0
-1
Rosanero (palermo)
22.08.2021 в 23:26
Могли програти але так безвольно трохи дивно.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
22.08.2021 в 23:27
Не сказал бы что безвольно. До самых последних минут пытались бежать что то создавать. Но мастерства не хватило.
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
22.08.2021 в 23:28
Бежать можно. Но куда?
+1
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
22.08.2021 в 23:29
так лидер же как без мастерства
0
-1
Gafan777 (Каменка)
22.08.2021 в 23:31
Очередной слив
0
-1
Gafan777 (Каменка)
22.08.2021 в 23:26
Эх мля, а вот вам и реальный уровень чемпионата, когда одно дно не смогла другому примитивному дну что-то навязать
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+2
-5
Golfik25 (Киев)
22.08.2021 в 23:27
Ждём твоё не дно
Ответить
+3
-2
amg333 (Kyiv )
22.08.2021 в 23:32
Помним ,помним как дно всосало у Александрии
Ответить
0
0
Рівнянин (Рівне)
22.08.2021 в 23:25
Можуть,якщо захочуть! Десну жалко-не заслуговували на розгром.
Ответить
+1
-2
Gafan777 (Каменка)
22.08.2021 в 23:27
Шо они могут ? Не смеши
Ответить
+1
-2
osadob07 (жмеринка)
22.08.2021 в 23:27
могут с колхозом?
Ответить
0
-3
Fishing 555 (Rivne)
22.08.2021 в 23:27
А шо вона заслуговувала? Капітуляцію?
Ответить
+2
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
22.08.2021 в 23:32
десна уровень днепра 1,александрии ,ворсклы,Заря чуть выше будет ,а потом Динамо с Шахтой
0
0
Fishing 555 (Rivne)
22.08.2021 в 23:25
Десна лидер крепкий. Динамо - Десна 4:0.
Ответить
+3
-1
osadob07 (жмеринка)
22.08.2021 в 23:29
шо ты куриш?
Ответить
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
22.08.2021 в 23:32
Динамо -Ингулец 1-1 ... Интер - Динамо 3-0 ... и что за чудо новый лидер ))))!!!?
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0
0
Alex-696 (Немирів)
22.08.2021 в 23:25
Луснув "лідер", як мильна бульбашка. Ще три-чотири тури, і 5 місце для "лідера" буде за щастя. Правду казали, що Десні дико фартило в попередніх матчах. Команда ніяка. Динамо - клас.
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+2
-1
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Viktor Ivanjvich
22.08.2021 в 23:25
побыли на первом и хватит ВСЁ начинаеет становится на свои места-ПАСХАЛ это что то а не судья. Шапаренко наиграл на КРАСНУЮ-но увы . ПЕНАЛЬТИ 50 на 50 . судья так решил. а вот за что ЖК в конце 1 тайма деснянин получил-загадка.
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0
-2
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Next-R (Киев)
22.08.2021 в 23:31
"ПЕНАЛЬТИ 50 на 50" Протрезвій, видихни та ще раз глянь повтор.100000% пенальті. Буяльський підняв м'яч і отримав по нозі - 50х50
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0
0
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Viktor Ivanjvich
22.08.2021 в 23:32
ВСЯКИЕ бывают - а как шапаренко наиграл на КРАСНУЮ
0
0
Golfik25 (Киев)
22.08.2021 в 23:25
Первый серьезный соперник у десны, и всё. Сразу слив. Дутый лидер, впереди ещё, Шахтер, Ворскла, Заря и Александрия, там тоже много очков не наберут. Это вам не с дном таблицы играть.
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+7
-2
pilips111 (Чернигов)
22.08.2021 в 23:28
Днонамо показало, какой оно серьёзный соперник - с Ингульцом и Интером. Вечно плачущие девочки.
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0
-4
Fishing 555 (Rivne)
22.08.2021 в 23:30
А десна обсраные мальчики.
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
22.08.2021 в 23:24
Ужасно.
Ответить
+2
-3
avatar
trafalgar (Запорожье)
22.08.2021 в 23:24
Киевляне хорошо смотрелись,с заслуженной победой,у Десны еще будут победы,побадается с Зорькой
Ответить
+4
0
Gafan777 (Каменка)
22.08.2021 в 23:28
Та примитив это Динамо, такое, залетело да и счастье
Ответить
0
-1
Fishing 555 (Rivne)
22.08.2021 в 23:30
Похоже ти осел.
+1
0
Tenma7 (Чернигов)
22.08.2021 в 23:23
Дк было сильнее, как не крути. Но 3 гола из 4 привезли сами себе....
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+5
-1
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Viktor Ivanjvich
22.08.2021 в 23:27
это ничего ЗАРЯ за две игры 6 себе привезла и ничего
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0
-1
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simargl (Чернигов)
22.08.2021 в 23:27
Защита провалила матч. Нервы и умения раздавила ответственность... Арвеладзе плохо сыграл. Тото вообще забил на игру. Продать надо , если кому-то нужен. И в целом не наш вечер...
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.08.2021 в 23:22
это было больно... теперь мне целую ночь будет Буяльский сниться
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+5
-1
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simargl (Чернигов)
22.08.2021 в 23:23
Ну главное не Шапоренко со слезами на глазах...)))
Ответить
+3
-4
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
22.08.2021 в 23:29
Пусть тебе приснитсяШкурин с БеларусиИли черноморскийЛасковый арибой...)))
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0
-1
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Next-R (Киев)
22.08.2021 в 23:32
Хай тобі будка сниться
0
0


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