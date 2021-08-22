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Колос - Александрия 0:1. Видео голов и обзор матча
Минимальная победа "горожан"
УПЛ/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча пятого тура чемпионата Украины, в котором "Колос" принимал "Александрию". Коваливцы продолжают быть на спаде, а всеми критикованные перед сезоном "горожане" добывают очередные три очка. Все решил навес, после которого забил Бабогло. Под конец матча было еще несколько моментов у обеих команд, но на табло изменилась за 90 минут только одна цифра.
"Колос" - "Александрия" 0:1 (0:0)
Гол: Владислав Бабогло 51
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