Вот он – настоящий лидер. Динамо - Десна 4:0. Обзор матча и видео голов

"Динамо" подходило к матчу пятого тура как команда, что догоняет в турнирной таблице. "Десна" же была единоличным лидером. Но на поле все выглядело наоборот: киевляне провели отличный поединок, постоянно находясь на шаг или два впереди. По итогам – 4:0 и теперь именно "Динамо" возглавляет турнирную таблицу. "Десна" потерпела первое поражение в сезоне.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 5-го тура УПЛ.

Киев. "Динамо" им. Лобановского

Арбитр в поле: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Матяш (Донецк)

"Динамо" - "Десна" 4:0

Голы: Виталий Буяльский 30, Виктор Цыганков 37 (пен.), Виталий Буяльский 56, Тарас Завийский 78 (авт.)