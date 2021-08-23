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Вот он – настоящий лидер. Динамо - Десна 4:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(2 голосов)

Динамо - Десна ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.08.2021 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Вот он – настоящий лидер. Динамо - Десна 4:0. Обзор матча и видео голов

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" подходило к матчу пятого тура как команда, что догоняет в турнирной таблице. "Десна" же была единоличным лидером. Но на поле все выглядело наоборот: киевляне провели отличный поединок, постоянно находясь на шаг или два впереди. По итогам – 4:0 и теперь именно "Динамо" возглавляет турнирную таблицу. "Десна" потерпела первое поражение в сезоне.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 5-го тура УПЛ.

Киев. "Динамо" им. Лобановского
Арбитр в поле: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Матяш (Донецк)
"Динамо" - "Десна" 4:0
Голы: Виталий Буяльский 30, Виктор Цыганков 37 (пен.), Виталий Буяльский 56, Тарас Завийский 78 (авт.)

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (7)
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
23.08.2021 в 00:55
Додивившись весь огляд матчу не можу не сміятися! Люди добрі ви навіть грати добре свою роль не вмієте! З чотирьох голів лише один а саме перший робочий на половину всі інші Десна фактично сама собі забила! Майте вже совість шановні футболісти а то так багато глядачів як сьогодні було на матчі скоро не буде! Особливо хотілося б відмітити супер клас новачка Шкуріна, який з 5 м не може влучити у ворота! Ну і звичайно супер рішення тренерського штабу поставити Гармаша форвардом! Напевне вони дивляться на прізвища! Та нічого дивного, в укр. чемпі Динамо скоро нападником буде Бойка ставити, все одно все наперед визначено -= нижче 2 місця Динамо не буде! Ну і звичайно форвард супер класу на ЛЧ вже готовий без великих вкладень - він наш українець!
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0
-1
Fishing 555 (Rivne)
23.08.2021 в 00:59
Вийди на поле і покажи як треба.
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+1
0
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
23.08.2021 в 00:43
І ще одне хотілося б додати як же Динамо та й без пенальті! Суперники це спеціально роблять щоб Динамо здавалося сильнішим ну і звичайно свої кошти в карман кладуть! Коментатор сказав, процитувавши головного тренера, що з боргами ще не розплатилися! Після цього матчу вже напевне все гаразд буде!! ХА-ХА-ХА!!!
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0
-1
Fishing 555 (Rivne)
23.08.2021 в 00:58
Ей ти півень Гамбуский а шо цей пеналь шось рішив? А три шарика у воротах твоєї Дрисні тоже пеналі? Хехехе.
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+1
0
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
23.08.2021 в 00:36
Так Динамо молодці виграли у супер потужної Десни на кшталт Інтера з величезним бюджетом! Погляните як вони будуть у ЛЧ скорограти! А лідер це лише на один матч потрібно доводити що ти лідер протягом всьогосезону матч за матчем і не лише у внутрішній першості а у матчаз з Шахтарем та на євроарені! Проте вцілому все заслужено без фарсу!
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0
-1
KorsarK (Київ)
23.08.2021 в 00:23
Динамо сьогодні було кращими,результат по грі,молодці.
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+4
0
avatar
Neon11 (Ахтырка)
23.08.2021 в 00:21
Прекрасна гра Динамо. Результат по грі. Шапаренко, Буяльський, Циганков, Забарний, Бойко сьогодні були кращими!
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+3
-1


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