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Вот он – настоящий лидер. Динамо - Десна 4:0. Обзор матча и видео голов
Динамо - Десна ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.08.2021 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
фото - Олександр Приходько
"Динамо" подходило к матчу пятого тура как команда, что догоняет в турнирной таблице. "Десна" же была единоличным лидером. Но на поле все выглядело наоборот: киевляне провели отличный поединок, постоянно находясь на шаг или два впереди. По итогам – 4:0 и теперь именно "Динамо" возглавляет турнирную таблицу. "Десна" потерпела первое поражение в сезоне.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 5-го тура УПЛ.
Киев. "Динамо" им. Лобановского
Арбитр в поле: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Матяш (Донецк)
"Динамо" - "Десна" 4:0
Голы: Виталий Буяльский 30, Виктор Цыганков 37 (пен.), Виталий Буяльский 56, Тарас Завийский 78 (авт.)
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