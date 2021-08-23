  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Доволен и игрой, и результатом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Доволен и игрой, и результатом

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник киевлян - о победе над черниговской "Десной"

Луческу: Доволен и игрой, и результатом

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу коротко прокомментировал игру своих подопечных против "Десны" (4:0), а также рассказал о своем здоровье.

- Удалось ли сегодня реабилитироваться за поражение от "Интера" и потерю очков в матче с "Ингульцом"?

- Естественно, я доволен и игрой команды, и результатом. Также рад, что дебютировали Шкурин и Антюх. Им нужно было время для адаптации, как и для всех новичков, чтобы притереться к партнерам, понять принципы игры.

- Все болельщики переживали за ваше здоровье. Как вы себя чувствуете?

- Все-таки, наверное, не все, но, надеюсь, большинство (смеется). Есть определенные ограничения со стороны врачей. На поле еще выходить нельзя, но я руковожу командой и нахожусь рядом с игроками. Стараемся поддерживать тот уровень, который обеспечивает нам результат", - приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Читайте такжеЛуческу выписали из больницы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Next-R (Киев)
23.08.2021 в 09:23
неШановна редакція - скільки коштує доступ до акаунтів користувачів?
Ответить
0
0
dabo35
23.08.2021 в 09:02
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...