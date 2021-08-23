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Луческу: Доволен и игрой, и результатом
Наставник киевлян - о победе над черниговской "Десной"
Фото: ФК Динамо
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу коротко прокомментировал игру своих подопечных против "Десны" (4:0), а также рассказал о своем здоровье.
- Удалось ли сегодня реабилитироваться за поражение от "Интера" и потерю очков в матче с "Ингульцом"?
- Естественно, я доволен и игрой команды, и результатом. Также рад, что дебютировали Шкурин и Антюх. Им нужно было время для адаптации, как и для всех новичков, чтобы притереться к партнерам, понять принципы игры.
- Все болельщики переживали за ваше здоровье. Как вы себя чувствуете?
- Все-таки, наверное, не все, но, надеюсь, большинство (смеется). Есть определенные ограничения со стороны врачей. На поле еще выходить нельзя, но я руковожу командой и нахожусь рядом с игроками. Стараемся поддерживать тот уровень, который обеспечивает нам результат", - приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.
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