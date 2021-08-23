Луческу: Доволен и игрой, и результатом

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу коротко прокомментировал игру своих подопечных против "Десны" (4:0), а также рассказал о своем здоровье.

- Удалось ли сегодня реабилитироваться за поражение от "Интера" и потерю очков в матче с "Ингульцом"?

- Естественно, я доволен и игрой команды, и результатом. Также рад, что дебютировали Шкурин и Антюх. Им нужно было время для адаптации, как и для всех новичков, чтобы притереться к партнерам, понять принципы игры.

- Все болельщики переживали за ваше здоровье. Как вы себя чувствуете?

- Все-таки, наверное, не все, но, надеюсь, большинство (смеется). Есть определенные ограничения со стороны врачей. На поле еще выходить нельзя, но я руковожу командой и нахожусь рядом с игроками. Стараемся поддерживать тот уровень, который обеспечивает нам результат", - приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.