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Рябоконь: Обидно признавать, но мы заслужили поражение
Наставник "Десны" - о разгромном поражении от "Динамо"
Фото: ФК Десна
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь коротко прокомментировал выездной матч против "Динамо" (4:0) в рамках чемпионата Украины.
- Победил сильнейший. Значительно сильнейший... Игра практически без шансов. Обидно признавать, но мы заслужили поражение.
- Теперь вашей команде будет легче? Вас не будут называть лидерами…
- (смеется) Будет легче, когда найдем исполнителей на проблемные позиции. Особенно это касается обороны. Если в предыдущих матчах мы набирали очки за счет атаки, то сегодня всё прошло по сценарию "Динамо". Полностью заслуженная победа киевлян", - сказал Рябоконь.
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