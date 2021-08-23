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Рябоконь: Обидно признавать, но мы заслужили поражение

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Десны" - о разгромном поражении от "Динамо"

Рябоконь: Обидно признавать, но мы заслужили поражение

Фото: ФК Десна

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь коротко прокомментировал выездной матч против "Динамо" (4:0) в рамках чемпионата Украины.

- Победил сильнейший. Значительно сильнейший... Игра практически без шансов. Обидно признавать, но мы заслужили поражение.

- Теперь вашей команде будет легче? Вас не будут называть лидерами…

- (смеется) Будет легче, когда найдем исполнителей на проблемные позиции. Особенно это касается обороны. Если в предыдущих матчах мы набирали очки за счет атаки, то сегодня всё прошло по сценарию "Динамо". Полностью заслуженная победа киевлян", - сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Рябоконь
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Next-R (Киев)
23.08.2021 в 09:23
неШановна редакція - скільки коштує доступ до акаунтів користувачів?
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dabo35
23.08.2021 в 09:01
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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