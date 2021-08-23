Рябоконь: Обидно признавать, но мы заслужили поражение

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь коротко прокомментировал выездной матч против "Динамо" (4:0) в рамках чемпионата Украины.

- Победил сильнейший. Значительно сильнейший... Игра практически без шансов. Обидно признавать, но мы заслужили поражение.

- Теперь вашей команде будет легче? Вас не будут называть лидерами…

- (смеется) Будет легче, когда найдем исполнителей на проблемные позиции. Особенно это касается обороны. Если в предыдущих матчах мы набирали очки за счет атаки, то сегодня всё прошло по сценарию "Динамо". Полностью заслуженная победа киевлян", - сказал Рябоконь.