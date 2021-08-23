Караваев: Динамо сейчас на своем месте, а значит мы все правильно делаем

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал победу над "Десной" (4:0) в матче 5-го тура УПЛ.

- Впечатления только положительные, потому что в предыдущей игре случилось неприятное недоразумение, мы потеряли очки. Команда-соперник играла хорошо, а мы – не очень. Сегодня мы хотели показать, что проделали работу над ошибками, реабилитироваться и продемонстрировать свою игру.

- "Десна" заслуженно находится среди лидеров?

- Давайте не будем обсуждать соперника, а оценивать игру нашей команды. Мы сейчас на своем месте, на том, на котором хотим быть, а значит все правильно делаем.

- Виталий Буяльский продолжает проявлять свои бомбардирские качества…

- Да, бомбардир должен быть один. Дай Бог, чтобы он забивал в каждом матче такие голы.

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- Вы быстро психологически отошли после потери очков в прошлом туре?

- Мы сразу перестроились на следующий матч, поскольку знали, что должны выигрывать, чтобы оставаться на своем месте. Мы сразу, на следующий день, перевели внимание, начали готовиться к матчу с "Десной", и это принесло результат.

- Несмотря на позднее начало встречи на стадионе было много болельщиков…

- Огромное спасибо нашим болельщикам за то, что приходят, поддерживают. Это придает больше сил, мотивации, энергии. Мы стараемся отблагодарить их своей игрой", - отметил Караваев.