  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Караваев: Динамо сейчас на своем месте, а значит мы все правильно делаем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: Динамо сейчас на своем месте, а значит мы все правильно делаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне разгромили "Десну" и возглавили турнирную таблицу УПЛ

Караваев: Динамо сейчас на своем месте, а значит мы все правильно делаем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал победу над "Десной" (4:0) в матче 5-го тура УПЛ.

- Впечатления только положительные, потому что в предыдущей игре случилось неприятное недоразумение, мы потеряли очки. Команда-соперник играла хорошо, а мы – не очень. Сегодня мы хотели показать, что проделали работу над ошибками, реабилитироваться и продемонстрировать свою игру.

- "Десна" заслуженно находится среди лидеров?

- Давайте не будем обсуждать соперника, а оценивать игру нашей команды. Мы сейчас на своем месте, на том, на котором хотим быть, а значит все правильно делаем.

- Виталий Буяльский продолжает проявлять свои бомбардирские качества…

- Да, бомбардир должен быть один. Дай Бог, чтобы он забивал в каждом матче такие голы.

Читайте такжеВИДЕО, как Буяльский красивым ударом в девятку открыл счет в матче против Десны

- Вы быстро психологически отошли после потери очков в прошлом туре?

- Мы сразу перестроились на следующий матч, поскольку знали, что должны выигрывать, чтобы оставаться на своем месте. Мы сразу, на следующий день, перевели внимание, начали готовиться к матчу с "Десной", и это принесло результат.

- Несмотря на позднее начало встречи на стадионе было много болельщиков…

- Огромное спасибо нашим болельщикам за то, что приходят, поддерживают. Это придает больше сил, мотивации, энергии. Мы стараемся отблагодарить их своей игрой", - отметил Караваев.

Читайте такжеБуяльский: С Десной показали, что результат матча с Ингульцом - случайность
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...