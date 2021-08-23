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Тотовицкий: Проиграли 0:4, но опускать головы нет смысла - все еще впереди

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Десны" - о поражении от "Динамо"

Тотовицкий: Проиграли 0:4, но опускать головы нет смысла - все еще впереди

Новина українською

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:4) в матче 5-го тура УПЛ.

"Настроения нет. Мы проиграли со счетом 0:4. Но опускать головы нет смысла. Это только начало чемпионата. Все еще впереди. Больше добавить нечего.

Насколько непросто было против "Динамо"? Все знают, что они чемпионы. Такие матчи всегда особенные. Думаю, что мы и дальше будем считаться одними из лидеров чемпионата.

Финансовая ситуация в "Десне"? Не хочу говорить на эту тему, потому что она не касается игры. Мы провалили первый тайм против "Динамо", потому что слишком низко сели. Во втором нам было нечего терять, и мы пошли в атаку", - сказал Тотовицкий.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (2)
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Американец 2000
23.08.2021 в 12:13
Вы рассуждаете типа по принципу один раз не п - с ???Вы теперь будете опущенные навсегда ((((Так позорно сдавать матч - это не любить своих болельщиков , и ненавидеть всех болельщиков в Украине , которые поверили что есть у нас команда которая может остановить эту нелюбимую команду всей Украины ((((
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С.Карпович. (Ланівці)
23.08.2021 в 11:54
Так ,задачу мінімум виконали.кому треба тому програли.
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