Тотовицкий: Проиграли 0:4, но опускать головы нет смысла - все еще впереди

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:4) в матче 5-го тура УПЛ.

"Настроения нет. Мы проиграли со счетом 0:4. Но опускать головы нет смысла. Это только начало чемпионата. Все еще впереди. Больше добавить нечего.

Насколько непросто было против "Динамо"? Все знают, что они чемпионы. Такие матчи всегда особенные. Думаю, что мы и дальше будем считаться одними из лидеров чемпионата.

Финансовая ситуация в "Десне"? Не хочу говорить на эту тему, потому что она не касается игры. Мы провалили первый тайм против "Динамо", потому что слишком низко сели. Во втором нам было нечего терять, и мы пошли в атаку", - сказал Тотовицкий.