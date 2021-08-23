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Игроки Вереса получили рекордные премиальные за победу над Минаем

Премьер-лига
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Для ровенского клуба это первая победа в УПЛ

Игроки Вереса получили рекордные премиальные за победу над Минаем

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о рекордных премиальных, которые команда получит за первую победу в УПЛ. Ровняне одолели "Минай" со счетом 1:0.

"Это очень важная для нас победа. Поэтому поздравляю команду. Готовимся к игре с "Десной". Наконец мы снова сделали совместное победное фото.

Команда довольна и получили премиальные. В Первой лиге мы привыкли к победам и каждая ничья воспринималась как неудача. Сейчас ситуация другая. Каждая победа для нас - это праздник. Думаю, для игроков это тоже настоящий праздник. Они сегодня получили рекордные для нас премиальные.

Таких премиальных до сих пор команда еще не получала. Футболисты знают, что нам нужно побеждать и таким образом мы стараемся мотивировать команду. Мы понимаем, что без мотивации - не будет никакого результата", - отметил Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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