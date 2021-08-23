Антюх: Хотелось забить, но не получилось. Буду стараться в следующей игре

Нападающий "Динамо" Денис Антюх, сыгравший свой первый официальный матч за "бело-синих" в поединке с "Десной" (4:0), поделился впечатлениями от своего дебюта.

- Денис, какой самый важный итог матча?

- Победа, конечно. Заработали три очка, вышли на первое место – это самое главное. Двигаемся дальше.

- Какой день подарил больше эмоций – когда ты подписал контракт с "Динамо" или сегодняшний, когда ты дебютировал?

- Конечно, я запомнил и тот день, когда подписал контракт. И дебют – это тоже очень важное событие в жизни. Я бы не выделил одно.

- Как оценишь свою игру?

- Да я сам не буду ставить себе оценку, это уже тренер разберет игру. Главное – что добыли победу. Хотелось, конечно, забить гол. Был момент, но не получилось. Буду стараться уже в следующей игре.

- Команда уже отошла от неудачи в игре с "Ингульцом"? Победа над "Десной" улучшила настроение?

- Да, мы с нетерпением ждали следующий матч, чтобы реабилитироваться, выиграть и были позитивные эмоции.

- Присутствие Мистера на стадионе помогло?

- Да, нам очень помогло сегодня его присутствие. Все дни подготовки к матчу с "Десной" он был с нами, и это придало нам уверенности.

- Мистер устроил большую встряску после ничьи с "Ингульцом"?

- Он просто указал нам на ошибки, объяснил, что мы делали не так и почему не забили. У нас было много моментов, но не было реализации. Мистер указал нам на наши ошибки, и мы попытались исправить их на тренировках.

- Сегодня снова был матч на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Чувствуется разница с играми на "Олимпийском"?

- Не знаю, мне кажется, что это в большей степени чисто динамовский, клубный стадион. Здесь всегда хорошая атмосфера, болельщики поддерживают. Мне очень понравилось здесь играть. Сегодня была хорошая поддержка, спасибо болельщикам", — подытожил Антюх.