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Антюх: Хотелось забить, но не получилось. Буду стараться в следующей игре
Форвард "киевлян" - о своем дебюте в официальном матче
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий "Динамо" Денис Антюх, сыгравший свой первый официальный матч за "бело-синих" в поединке с "Десной" (4:0), поделился впечатлениями от своего дебюта.
- Денис, какой самый важный итог матча?
- Победа, конечно. Заработали три очка, вышли на первое место – это самое главное. Двигаемся дальше.
- Какой день подарил больше эмоций – когда ты подписал контракт с "Динамо" или сегодняшний, когда ты дебютировал?
- Конечно, я запомнил и тот день, когда подписал контракт. И дебют – это тоже очень важное событие в жизни. Я бы не выделил одно.
- Как оценишь свою игру?
- Да я сам не буду ставить себе оценку, это уже тренер разберет игру. Главное – что добыли победу. Хотелось, конечно, забить гол. Был момент, но не получилось. Буду стараться уже в следующей игре.
- Команда уже отошла от неудачи в игре с "Ингульцом"? Победа над "Десной" улучшила настроение?
- Да, мы с нетерпением ждали следующий матч, чтобы реабилитироваться, выиграть и были позитивные эмоции.
- Присутствие Мистера на стадионе помогло?
- Да, нам очень помогло сегодня его присутствие. Все дни подготовки к матчу с "Десной" он был с нами, и это придало нам уверенности.
- Мистер устроил большую встряску после ничьи с "Ингульцом"?
- Он просто указал нам на ошибки, объяснил, что мы делали не так и почему не забили. У нас было много моментов, но не было реализации. Мистер указал нам на наши ошибки, и мы попытались исправить их на тренировках.
- Сегодня снова был матч на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Чувствуется разница с играми на "Олимпийском"?
- Не знаю, мне кажется, что это в большей степени чисто динамовский, клубный стадион. Здесь всегда хорошая атмосфера, болельщики поддерживают. Мне очень понравилось здесь играть. Сегодня была хорошая поддержка, спасибо болельщикам", — подытожил Антюх.
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