Гопники среди украинских тренеров. Динамо снова лидер УПЛ | UA-Футбол Talk #3

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу. По традиции встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.

Будут ли проблемы у Шахтера в ответном матче с Монако?

Каковы шансы Зари на камбэк против Рапида?

Пятый тур УПЛ. Закономерно ли лидерство Динамо?

Что не так с украинским тренерами?

Топ-трансферы недели: Болбат в Десне, Хачериди все еще не в Десне, Супряга непонятно где

Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко