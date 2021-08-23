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Гопники среди украинских тренеров. Динамо снова лидер УПЛ | UA-Футбол Talk #3

Премьер-лига
(2 голосов)

Время и место встречи неизменны: понедельник в 21:30

Гопники среди украинских тренеров. Динамо снова лидер УПЛ | UA-Футбол Talk #3

UA-Футбол
Новина українською

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу. По традиции встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.

enlightened Будут ли проблемы у Шахтера в ответном матче с Монако?
enlightened Каковы шансы Зари на камбэк против Рапида?
enlightened Пятый тур УПЛ. Закономерно ли лидерство Динамо?
enlightened Что не так с украинским тренерами?
enlightened Топ-трансферы недели: Болбат в Десне, Хачериди все еще не в Десне, Супряга непонятно где

Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко

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В статье: Халат Милевского
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