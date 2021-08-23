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Гопники среди украинских тренеров. Динамо снова лидер УПЛ | UA-Футбол Talk #3
Время и место встречи неизменны: понедельник в 21:30
Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу. По традиции встречаемся в понедельник в 21:30 и обсуждаем главные события, которые произошли в украинском футболе за последнюю неделю.
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Ведущие Георгий Грошев и Александр Рыженко
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