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Рябоконь: Десна может бороться за все места, кроме первых двух

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "северян" дал комментарий после матча с "Динамо"

Рябоконь: Десна может бороться за все места, кроме первых двух

Фото: ФК Десна

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь дал комментарий после матча с "Динамо" (0:4) в матче 5-го тура УПЛ.

"Все закономерно, победил сильнейший. Нужно сделать правильные выводы и попытаться исправить в следующем поединке. Откровенно говоря, шансов не было. Пропустили много контратак, ведь мы заигрывались и терялись мячи.

На дистанции чемпионата мы однозначно грандам конкуренцию не составим, но за остальные места можно бороться.

За все остальные места, кроме первого и второго", - сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Рябоконь
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (3)
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Некр!т (Дзвонимісто)
23.08.2021 в 15:28
Брехня, лукавить, бо за 15 і 16 боротись не потрібно, вони отримуються без боротьби.
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0
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simargl (Чернигов)
23.08.2021 в 15:15
Конечно за первые два места никто не даст бороться... Это закрытый клуб - Лига чемпионов Ураины ))))
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Trztrqtr (Украина)
23.08.2021 в 16:00
Начинается:) Вчера кто бороться не дал? Злые силы?
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0
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