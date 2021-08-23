Рябоконь: Десна может бороться за все места, кроме первых двух

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь дал комментарий после матча с "Динамо" (0:4) в матче 5-го тура УПЛ.

"Все закономерно, победил сильнейший. Нужно сделать правильные выводы и попытаться исправить в следующем поединке. Откровенно говоря, шансов не было. Пропустили много контратак, ведь мы заигрывались и терялись мячи.

На дистанции чемпионата мы однозначно грандам конкуренцию не составим, но за остальные места можно бороться.

За все остальные места, кроме первого и второго", - сказал Рябоконь.