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Трубин перенес операцию на мениске. Известны сроки восстановления
Судя по всему, Пятов возвращается в основу горняков
shakhtar.com
Стали известны подробности травмы голкипера "
Как сообщает Fanday.net, Трубин не поможет "горнякам" в ближайшие 3 месяца
Голкиперу диагностировали разрыв мениска. 20-летний футболист уже был прооперирован в Киеве.
Напомним, что из-за этой травы футболист уже пропустил игру с "Черноморцем" (3:0) в 5-м туре УПЛ.
В нынешнем сезоне Трубин провел 7 матчей, пропустив 5 голов и 3 матча отстоял на ноль.
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Источник:Fanday.net
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