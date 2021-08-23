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Трубин перенес операцию на мениске. Известны сроки восстановления

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Судя по всему, Пятов возвращается в основу горняков

Трубин перенес операцию на мениске. Известны сроки восстановления

shakhtar.com

Новина українською

Стали известны подробности травмы голкипера "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина.

Как сообщает Fanday.net, Трубин не поможет "горнякам" в ближайшие 3 месяца

Голкиперу диагностировали разрыв мениска. 20-летний футболист уже был прооперирован в Киеве.

Напомним, что из-за этой травы футболист уже пропустил игру с "Черноморцем" (3:0) в 5-м туре УПЛ.

В нынешнем сезоне Трубин провел 7 матчей, пропустив 5 голов и 3 матча отстоял на ноль.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Fanday.net

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Комментарии (17)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
23.08.2021 в 18:08
Пятов наверное палец держит в жо.е, Рыбка,теперь Трубин
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0
-1
alexfc (Киев)
23.08.2021 в 17:52
Пятов везунчик. Раньше его Рыбка выбил с основы (попал на допинге). Теперь Трубин (травмировался надолго)
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.08.2021 в 16:33
Срочно подписать какого вратаря из УПЛ.Вратарей норм хватает украинских
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+1
-7
Papaye (Dnipro)
23.08.2021 в 16:26
А в сборную у нас вызвали, если я не ошибаюсь, Бущана (травма), Трубина (травма) и Лунина (без и/п)?
Ответить
+7
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
23.08.2021 в 16:41
Саме так. Будуть напевно довикликати. Бойко, Шевченко, Паньків?
Ответить
+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
23.08.2021 в 16:24
Для сборной плохие новости, учитывая травму Бушана
Ответить
+4
-3
avatar
hoy (Київ)
23.08.2021 в 16:58
Ох какая прям потеря
Ответить
+4
-2
ZNAK_VOPROSA
23.08.2021 в 17:30
Ну и что, не велика потеря, дырка вылетела
Ответить
+2
-6
Romb_DK (Київ)
23.08.2021 в 17:40
в тебе в голові навіть більша ніж в твоїй ..опі
+3
-1
Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 17:54
ZNAK OTSOSA, и давно у тебя дырка вылетела?
+2
-1
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 16:12
Торба кротам .....
Ответить
+4
0
avatar
hoy (Київ)
23.08.2021 в 16:59
Это 100%,счас это дырявое существо напускает
Ответить
+5
-1
ZNAK_VOPROSA
23.08.2021 в 17:31
Зачем ты так на своего батю, он старался от трун оторвал тебя
+1
-5
karpatoman (Львів)
23.08.2021 в 17:02
Не торба, а - труба.
Ответить
+3
-3
дЫркофан
23.08.2021 в 18:23
прикрой хлебало и тявкай
0
0
дЫркофан
23.08.2021 в 18:22
чучело никопольское как там с футболом у вас?никак.лижи дырявым и не гавкай
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
23.08.2021 в 16:10
5тову всегда везло он всегда возвращался в основу
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+7
0


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