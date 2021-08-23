Трубин перенес операцию на мениске. Известны сроки восстановления

Стали известны подробности травмы голкипера " Шахтера " и сборной Украины Анатолия Трубина.

Как сообщает Fanday.net, Трубин не поможет "горнякам" в ближайшие 3 месяца

Голкиперу диагностировали разрыв мениска. 20-летний футболист уже был прооперирован в Киеве.

Напомним, что из-за этой травы футболист уже пропустил игру с "Черноморцем" (3:0) в 5-м туре УПЛ.

В нынешнем сезоне Трубин провел 7 матчей, пропустив 5 голов и 3 матча отстоял на ноль.