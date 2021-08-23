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Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря
Лучшие кадры с самой яркой игры в пятом туре УПЛ
фото - Анатолій Спиця
В пятом туре "Мариуполь" принимал "Зарю". После первого тайма команда Маркевича безнадежно проигрывала 0:3, но после перерыва сумела вернуться в игру, хотя и пропустила еще один мяч. В итоге все завершилось с эффектным счетом 3:4. Как "Заря" одерживала победу на берегу Азовского моря, смотрите в фоторепортаже от Анатолия Спицы.
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