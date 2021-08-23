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Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря

Премьер-лига
(2 голосов)

Лучшие кадры с самой яркой игры в пятом туре УПЛ

Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря

фото - Анатолій Спиця

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятом туре "Мариуполь" принимал "Зарю". После первого тайма команда Маркевича безнадежно проигрывала 0:3, но после перерыва сумела вернуться в игру, хотя и пропустила еще один мяч. В итоге все завершилось с эффектным счетом 3:4. Как "Заря" одерживала победу на берегу Азовского моря, смотрите в фоторепортаже от Анатолия Спицы.

Фотогалерея

Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 1Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 2Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 3Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 4Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 5Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 6Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 7Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 8Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 9Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 10Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 11Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 12Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 13Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 14Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 15Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 16Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 17Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 18Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 19Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 20Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 21Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 22Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 23Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 24Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 25Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 27Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 28Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 29Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 30Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 31Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 32Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 33Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 34Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 35Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 36Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 37Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 38Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 39Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 40Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 41Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 42Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 43Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 44Недостаточный подвиг. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Заря - фото 45
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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) фото
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