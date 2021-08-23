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Президент Вереса: Через 5 недель подрядчик обещает завершить работу над газоном стадиона в Ровно

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Денег на реконструкцию стадиона в этом году выделено больше, чем за два предыдущих года реконструкции

Президент Вереса: Через 5 недель подрядчик обещает завершить работу над газоном стадиона в Ровно

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, на каком этапе находится реконструкция стадиона "Авангард" в Ровно.

"Есть позитивные новости. Денег в этом году выделено больше, чем за два предыдущих года реконструкции. Работы не останавливаются. К сожалению, стадион не имел финансирования в течение полугода. И это не могло не сказаться на графике выполнения работ.

Но сейчас есть полное понимание с городскими и областными властями, зашли деньги из госбюджета. Ожидаем еще ресурсов. Через пять недель подрядчик обещает завершить работу над газоном. И можем даже сыграть какой-то товарищеский матч там.

Это очень приятная новость. Даже на незавершенном стадионе провести матч, например, на Покров, это был бы серьезный сигнал о возвращении "Вереса" в Ровно. Надеюсь, что это возвращение состоится уже весной. Поэтому все движется.

Наибольшую трибуну арены уже готовят к установке зрительских сидений, продолжаются внутренние работы. Устанавливают окна, фасадное оборудования. Завершаются работы на западной трибуне", – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 17:58
Ключевое слово обещает
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