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Президент Вереса: Через 5 недель подрядчик обещает завершить работу над газоном стадиона в Ровно
Денег на реконструкцию стадиона в этом году выделено больше, чем за два предыдущих года реконструкции
Президент "
"Есть позитивные новости. Денег в этом году выделено больше, чем за два предыдущих года реконструкции. Работы не останавливаются. К сожалению, стадион не имел финансирования в течение полугода. И это не могло не сказаться на графике выполнения работ.
Но сейчас есть полное понимание с городскими и областными властями, зашли деньги из госбюджета. Ожидаем еще ресурсов. Через пять недель подрядчик обещает завершить работу над газоном. И можем даже сыграть какой-то товарищеский матч там.
Это очень приятная новость. Даже на незавершенном стадионе провести матч, например, на Покров, это был бы серьезный сигнал о возвращении "Вереса" в Ровно. Надеюсь, что это возвращение состоится уже весной. Поэтому все движется.
Наибольшую трибуну арены уже готовят к установке зрительских сидений, продолжаются внутренние работы. Устанавливают окна, фасадное оборудования. Завершаются работы на западной трибуне", – сказал Надеин.
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