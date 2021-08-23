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Миколенко: На стадионе Динамо мне уютнее, для меня он родной

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник рассказал о победе над Десной и атмосфере на Олимпийском

Миколенко: На стадионе Динамо мне уютнее, для меня он родной

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победный матч против "Десны" (4:0) в рамках 5-го тура УПЛ.

- Победа над "Десной" реабилитировала команду за неудачу в матче с "Ингульцом"?

- Честно, мы были очень расстроены после той игры. Но, наверное, та ничья дала нам большую мотивацию одержать уверенную победу сегодня.

- Сегодня "Динамо" сыграло на клубном стадионе имени Валерия Лобановского вторую игру подряд. Велика ли разница с тем, как играть на НСК "Олимпийский"? И где тебе лично больше нравится?

- Как показывает статистика, на НСК "Олимпийский" у нас лучше результаты (улыбается). Но сегодня удалось прервать эту неприятную серию, ведь последний раз здесь выигрывали с "Олимпиком", а потом не удавалось порадовать результатом. Тем не менее, на "Динамо" мне уютнее, поскольку это наш домашний стадион. Я еще, выступая в Академии, играл на нем, поэтому он родной.

- Как поздравили с дебютом Шкурина и Антюха?

- Чего-то особенного не было - пожали руки, поздравили. Денис Антюх вообще вышел в основном составе, и, честно говоря, как он влился в команду и понимает рисунок игры, никто даже не мог сказать бы, что это его дебютная игра.

- Сегодня пришло на трибуны много болельщиков. Что можешь им сказать?

- Хотел бы поблагодарить как тех, кто пришел сегодня на стадион, а также тех, кто остался дома и, смотря игру по телевизору, болел за нас, что они уделяют свое время в выходной день народной команде. Также хочу поздравить всех с наступающим праздником.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 18:28
Мне кажется у каждого клуба должен быть свой стадион, клубный. А Олимпийский для сборной
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.08.2021 в 18:18
Там и проведёшь всю свою карьеру!
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+1
-2
Gerd Muller (Житомир)
23.08.2021 в 18:29
Тебе то что?
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0
0


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